Tiafoe, l’outsider che non teme nessuno: l’americano sfida Musetti ai quarti. La sua conferenza stampa

Frances Tiafoe arriva per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros dopo una prestazione impeccabile, senza perdere nemmeno un set. L’americano è pronto per la sfida contro Lorenzo Musetti con la mentalità di chi non ha nulla da perdere.

Frances Tiafoe ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale del Roland Garros, sconfiggendo il tedesco Daniel Altmaier in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6(4). L’americano, numero 15 del seeding, si presenta all’appuntamento con Lorenzo Musetti martedì 3 giugno con una statistica impressionante: non ha perso neanche un set in tutto il torneo parigino.

Durante la conferenza stampa post-vittoria, Tiafoe ha mostrato una sicurezza che colpisce. “Mi sento davvero bene. Mi sento in un posto fantastico,” ha dichiarato l’americano. “Sono felice di essere qui, amo competere e sto giocando in modo molto aggressivo. Sto rendendo il gioco semplice. Gioco quello che la partita mi offre e cerco di giocare nel modo giusto, come so fare, al mio meglio, accettando i risultati. In questo momento le cose stanno andando per il verso giusto.”

L’aspetto più interessante delle dichiarazioni di Tiafoe riguarda la sua percezione del divario con i top player: “Penso che la differenza tra me e i migliori giocatori sia sempre stata una questione di giornata. È sempre dipeso dal momento. Non credo che i migliori giocatori siano davvero il problema. Penso che sia piuttosto il gruppo degli altri. Se guardi i giocatori che mi precedono in classifica, mi sento molto più a mio agio contro quelli che sono al mio livello o superiori piuttosto che contro gli altri. Sono molto più costante, e settimana dopo settimana non perdo contro quei giocatori. Perdo contro tutti gli altri.”

La franchezza dell’americano emerge quando parla della sua mentalità: “Non è davvero una mia preoccupazione giocare contro i migliori al mondo. Non li temo. Non sento davvero che il loro livello sia così superiore al mio. So cosa posso fare quando sono in giornata, ma vincere partite come questa mi dà un’enorme fiducia. Questo è sempre stato il mio tallone d’Achille e ora sono chiaramente molto contento di come stanno andando le cose.”

Un passaggio particolarmente toccante della conferenza stampa ha riguardato il momento in cui Tiafoe ha trovato la chiave per sbloccare il suo potenziale al Roland Garros. “L’ho detto ai ragazzi l’altro giorno: ho spaccato una racchetta un paio di giorni prima del torneo. Stavo trattenendo tutte le mie emozioni, cercando di essere positivo, tutto a posto, qualsiasi cosa. Sono stato massacrato negli allenamenti un paio di giorni prima. Poi ho dovuto allenarmi di nuovo. Stavo giocando dei set con un ragazzo e mi stava demolendo. Poi sono riuscito a vincere quel set, e ho detto alla mia squadra che è stata una giornata importante. Non solo ho espresso le mie emozioni, ma sono riuscito a risolvere la situazione in tempo reale. Non dopo i fatti, pensando ‘oh, avrei potuto fare questo e quello’. Credo che dopo quel momento ho affrontato quello che stava realmente accadendo.”

Quando gli è stato chiesto se tende a trattenere le emozioni durante i momenti difficili, Tiafoe ha risposto con grande onestà: “Sì, a volte… ho visto una citazione che dice: ‘A volte quando vedi la persona più felice nella stanza, dovresti chiederle come sta davvero’. Di solito sono sempre una persona allegra. Tengo per me quello che sto attraversando, lo condivido solo con le persone a me vicine. Non sono tipo da lamentarmi. Ma siamo umani. Sto competendo al livello più alto e ho un ego. Ho certi standard a cui voglio giocare. Quando non ci riesci, è molto frustrante. Allo stesso tempo, la cosa meravigliosa del tennis è che settimana dopo settimana può succedere qualsiasi cosa. Devi scrivere la tua storia. Vinci una partita, ne vinci due, e prima che te ne accorga sei qui a parlare di essere ai quarti di finale. Tutto quello che è successo negli otto, nove mesi precedenti, è come se non fosse mai accaduto. È irrilevante.”

Uno degli aspetti più interessanti del gioco di Tiafoe al Roland Garros è stato il suo approccio tattico. “La velocità con cui sto giocando. Sto giocando davvero veloce. Arrivo velocemente sulla palla. Sto colpendo forte. Non sto cedendo terreno. Sto servendo a un ritmo piuttosto buono. Sui ritorni di seconda palla, sto attaccando. Non sto facendo quella cosa di arretrare e giocare tutto con gli effetti, correndo in giro, grugnendo forte senza colpire davvero forte la palla. Sto letteralmente giocando tennis da cemento su un campo in terra battuta.”

La sua strategia è chiara e determinata: “Ai giocatori non piace molto, ma io devo impegnarmi in questo approccio anche se potrebbe non essere il modo ‘corretto’ di giocare sulla terra. Devo solo crederci e accettarne le conseguenze. Potrebbe essere sbagliato, ma lo farò comunque. Il mio tasso di successo aumenta solo. Più veloce gioco, meglio muovo i piedi. Se sono vicino alla linea di fondo, sono davvero pericoloso. Vedo meglio il campo. I miei colpi vanno più profondi e arrivano più velocemente sugli avversari. Togli tempo al tuo avversario e sarai in una posizione vincente. Se riesco a portarmi a rete e soffocare così gli avversari, probabilmente sarò in una posizione vincente.”

Quando gli hanno chiesto se si sentisse di giocare più libero, vista la situazione inaspettata di essere ai quarti, Tiafoe ha risposto: “Certamente. Sono stato il grande outsider. Non credo che nessuno pensasse davvero che sarei arrivato in questa posizione. Ma allo stesso tempo, non la vedo come una situazione in cui non ho nulla da perdere. Ora che sono qui, penso: vinciamo. Ieri a cena dicevo: sì, mi sento alla grande, ma continuiamo a vincere. Non c’è niente di più divertente del vincere. Sai, una volta che prendo il ritmo e accumulo partite, divento pericoloso. Poi mi sento davvero bene e sono disposto a sfidare chiunque.”

Sulla pressione mediatica, Tiafoe ha mostrato il suo lato più umano: “È la stessa cosa. Non è la prima volta che arrivo così avanti in un Grande Slam. Sai com’è. Vinci le partite e tutti ti mandano messaggi e sono super emozionati. È quello che è, e sono contento. Le persone che mi stanno intorno capiscono. Sono super felici. Ma di nuovo, sono concentrato sul presente. I quarti di finale non sono il traguardo finale. Bisogna continuare ad andare avanti. Sono felice che tutti siano emozionati, il telefono esploderà di messaggi, Instagram esploderà. La cosa più importante è quello che viene dopo, cioè il giorno di riposo e poi vedere chi vince.”

Ci sono sette precedenti tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, con lo statunitense che conduce 4-3. Il primo incontro risale al 2020, nei circuiti Challenger, con scambi di vittorie che hanno caratterizzato questa rivalità negli anni. L’americano ha dimostrato di saper gestire la pressione e di avere la mentalità giusta per le grandi occasioni. Con il suo tennis potente e la sua capacità di adattarsi alla terra rossa parigina, rappresenterà sicuramente un avversario ostico per Musetti, che dal canto suo ha mostrato un tennis in crescendo costante durante tutto il torneo. La sfida tra i due promette spettacolo, con due stili di gioco diversi ma entrambi efficaci sulla terra battuta del Roland Garros.





Francesco Paolo Villarico