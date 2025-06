Wilander sul duello Sinner – Alcaraz: “Vedo Carlos vincere più Slam, ma Jannik restare più a lungo n.1”

Roland Garros avanza con grandi partite, qualche sorpresa e con i due favoriti del seeding Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pienamente in corsa e in ottima forma. Arriverà a Parigi la prima finale Slam tra i due talenti che stanno dominando il tennis mondiale? È presto per dirlo, tuttavia l’ex n.1 Mats Wilander (e tre volte campione a Roland Garros) ipotizza un futuro dominato dai due giovani campioni con una precisa differenza: più titoli Slam per lo spagnolo, più settimane da n.1 per l’italiano. Oggi non uscirà una nuova classifica ATP, ma Sinner festeggia un anno intero sul trono del tennis mondiale, iniziando la 52esima settimana al vertice (lo divenne il 10 giugno 2024). Questo il pensiero di Wilander, espresso su TNT Sport nel corso di uno speciale da Parigi.

“Mi aspetto che Carlos Alcaraz vinca più titoli del Grande Slam di Jannik Sinner, ma mi aspetto anche che Sinner trascorra più settimane da numero 1 al mondo. Il motivo per cui lo dico è che Alcaraz è un giocatore così completo e ha tantissime opzioni ogni volta che gioca un colpo. Ricordo Roger Federer dire: ‘Sì, certo che Lleyton Hewitt avrà più successo di me, tanto per cominciare, perché è unidimensionale rispetto a me e non ha tutti i colpi’. Carlos è così. Questo è il motivo per cui Jannik è il numero 1 al mondo, perché non ha molta varietà e quindi è più costante. È un gioco più semplice per Jannik. La mia previsione è che Sinner trascorrerà più tempo da numero 1 al mondo rispetto a Carlos Alcaraz e Carlos vincerà più Major”.

A livello di partita secca, Wilander continua a preferire lo spagnolo all’italiano. “Carlos è un po’ più altalenante ma quando è al meglio ha dimostrato di poter battere Jannik e chiunque altro. Le cose potrebbero cambiare perché Carlos ha appena compiuto 22 anni e sta già aggiungendo più costanza al suo gioco. L’anno scorso lo abbiamo visto sotto di due set a uno contro Sinner e lo stesso contro Sascha Zverev in finale, ma si è concentrato e ha trovato il modo di vincere. Il problema viene fuori quando affronta giocatori meno forti, si distrae mentalmente per cinque o dieci minuti e improvvisamente si ritrova a giocare una partita serrata contro qualcuno con cui non dovrebbe avere problemi. Sinner non lo fa. Questo danneggerà Carlos in uno Slam? Forse. Se si ritrova in campo a lottare una lunga partita contro qualcuno che dovrebbe battere facilmente, questo potrebbe metterlo a dura prova fisicamente e rischia se un paio di giorni dopo dovesse affrontare un avversario come Sinner”.

“Entrambi sono ora al top della classifica e tutto è andato molto velocemente per loro negli ultimi 24 mesi. Hanno vinto Major, sono arrivati ​​al numero 1 del mondo, hanno dato il via a una nuova era nel tennis. È davvero difficile prevedere cosa succederà, ma possiamo dire che le versioni di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel 2030 saranno molto migliori di quelle che vediamo adesso” conclude lo svedese.

Mario Cecchi