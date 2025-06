Musetti vola ai quarti: “Ieri notte sognavo di giocare così” (Sintesi video partita)

Lorenzo Musetti ha scritto una pagina storica del tennis italiano al Roland Garros, raggiungendo per la prima volta in carriera i quarti di finale del torneo parigino. Dopo la vittoria su Holger Rune, l’azzurro non ha nascosto l’emozione per un traguardo sognato e finalmente conquistato grazie a una prestazione di altissimo livello.

“È incredibile, ieri notte sognavo di poter giocare così” ha dichiarato Musetti con evidente commozione. “Dovevo alzare il livello perché Holger è un giocatore fantastico, che non molla mai. Anche l’ultimo game era ancora lì a lottare, dovevo alzare il livello e l’ho fatto: sono davvero orgoglioso di me stesso.”

Le parole del toscano fotografano perfettamente la consapevolezza di aver disputato una delle partite migliori della sua carriera contro un avversario di primissimo piano come il danese. Rune, infatti, è noto per la sua tenacia e la capacità di non arrendersi mai, caratteristiche che hanno reso ancora più preziosa la vittoria dell’azzurro.

La prestazione di Musetti ha confermato la crescita esponenziale del tennista carrarino, sempre più a suo agio sui palcoscenici più importanti del tennis mondiale. Il raggiungimento dei quarti di finale al Roland Garros rappresenta il coronamento di un percorso di maturazione che lo ha portato a credere sempre di più nelle proprie possibilità.

Un momento particolarmente toccante è arrivato quando Musetti ha voluto ringraziare pubblicamente il supporto ricevuto dai connazionali presenti a Parigi: “Ringrazio tutti gli italiani che sono qua a Parigi e che sono rimasti qua fino a notte fonda, perché il vostro supporto è fondamentale per queste partite. L’appuntamento è alla prossima!”

Il riferimento ai tifosi italiani rimasti fino a tarda ora sui campi del Roland Garros testimonia quanto sia stato importante il calore del pubblico azzurro per spingere Musetti verso questo risultato storico. Il tennis italiano continua a vivere un momento magico, con sempre più giocatori capaci di competere ai massimi livelli mondiali.

L’accesso ai quarti di finale rappresenta per Musetti non solo un traguardo personale, ma anche la conferma di essere entrato definitivamente nel gruppo dei tennisti di vertice mondiale. La sua capacità di alzare il livello nei momenti decisivi, dimostrata contro Rune, sarà fondamentale per continuare a sognare in questo Roland Garros 2025.

Con questo risultato, il tennis italiano può festeggiare un altro protagonista nella seconda settimana di uno Slam, confermando la straordinaria salute del movimento azzurro.





Francesco Paolo Villarico