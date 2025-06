Musetti show sotto le stelle di Roland Garros! Di classe e di tattica supera Rune, bellissima partita che gli vale i quarti di finale

Nella notte di Parigi si festeggia la storica vittoria del PSG nella finale di Champions, ma il vero show, quello più bello, va in scena pochi metri più in là, sul Chatrier di Roland Garros, dove sotto le stelle di una serata epica Lorenzo Musetti gioca e vince una partita favolosa contro un ottimo Holger Rune negli ottavi di finale. 7-5 3-6 6-3 6-2 lo score per l’italiano al termine di oltre tre ore di tennis spettacolare, avvincente, di gran lunga la più bella partita del torneo per qualità complessiva, con un netto contrasto di stile tra i due giocatori a creare un tennis a tutto campo tattico, vario, ma anche intenso e duro fisicamente, tra tagli e tocchi dell’uno a controbattere l’aggressività e potenza dell’altro. Una gioia per gli occhi e grandissimo spot della disciplina, in Prime Time serale, e anche per il tennis sul “rosso” che con due protagonisti così non è secondo a niente, anzi forse è il più bello che si possa vedere. Musetti incanta per le sue giocate, è un vero impressionista con racchetta nella città nobile della pittura di fine ottocento, ma nella prestazione vincente contro il danese quel che è più ha convinto è stata la sua lucida forza nella gestione tattica del punto e una superiorità tecnica a tratti clamorosa.

Lucidità e forza, scelte di gioco corrette a sostenere una tattica perfetta, studiata ed applicata con ferma determinazione anche quando la pugna era massima e l’arrembante incedere del nordico è stato davvero difficile da contenere. Nel secondo set Rune infatti ha giocato da superstar, con un vigore e determinazione che l’hanno tanto avvicinato al piglio e colpi di un Jimbo Connors “doc”, attaccante di fisico e di nervi; ma “Muso” ha tenuto, come l’aveva fatto nell’otto volante del primo set, e ha rilanciato, alzando a dismisura il suo livello – in particolare al servizio – dal terzo set, diventando quasi perfetto. Imprendibile. In molti scambi vincenti, costruiti con un mirabile mix di palla carica e poi tagliata, apertura di campo e accelerazione micidiale col diritto (oggi in grandissimo spolvero, colpo migliore per rendimento complessivo), Musetti ha giocato con una classe, manualità, incisività e schemi “da Federer”, seppur con la sua forza e minor anticipo rispetto allo svizzero. Ha fatto un salto di qualità enorme Lorenzo da settimane, lo si vede nella somma di tantissime piccole cose che sostengono la sua prestazione e la mantengono altissima, nella difficoltà, nel modo in cui gestisce e strappa con scatti da centometrista. Nessuno oggi come lui all’interno dello stesso scambio e contro un avversario con così tanta potenza e irruenza come Rune, può cambiare angolo, altezza della parabola, taglio e rallentare e, all’improvviso, entrare così duro nella palla da spaccarla spolverando le righe. Una combinazione di classe tecnica, forza fisica e lettura degli spazi del campo da campione.

Holger a sua volta ha giocato una partita notevole, e l’ha giocata anche piuttosto bene. Ha perso perché Musetti gli è stato complessivamente superiore, con più qualità e soprattutto più continuità di prestazione, perché a livello di giocate e picchi di rendimento, anche il danese ha brillato, anzi è stato a dir poco infuocato in tantissimi passaggi e game, a generare col nostro uno spettacolo meraviglioso. Per arginare le variazioni continue dell’italiano, il danese ha attaccato a più non posso, e l’ha fatto anche bene, verticalizzando il più possibile e mettendo grande pressione a Musetti. Lì ha vinto la partita Lorenzo: non solo con i tagli, con i cambi di ritmo micidiali, con quelle bordate di diritto che hanno flirtato con le righe… Ha vinto perché ha retto mentalmente, non si è mai scomposto o ha calato l’attenzione; non ha mai smarrito il quadro complessivo e ha condotto lui perché lui ha portato l’avversario dove voleva. L’ha lavorato ai fianchi, con un servizio progressivamente cresciuto come percentuali con un primo colpo di scambio eccezionale per precisione. Ma anche in risposta Musetti ha trovato tantissima qualità, riuscendo a contenere le sfuriate del rivale, rallentando e accelerando, spostandolo in avanti e indietro, infilandolo con lungo linea eccezionali. Per la qualità delle giocate, la tenuta mentale e la lucidità della selezione dei colpi, in rapporto al valore e forza dell’avversario, questa vittoria di Lorenzi è forse la migliore in carriera o siamo tra le migliori senza ombra di dubbio. Fortissimo fisicamente, consapevole, ha giocato a scacchi con la potenza di un bomber. Di fioretto e di spada allo stesso tempo.

Nei quarti di finale Musetti trova Frances Tiafoe, un avversario non comodo ma è questo Lorenzo che tutti devono temere. È davvero difficile giocare a tennis meglio di così.

Marco Mazzoni

La cronaca

Musetti parte bene in risposta: vince uno scambio di tocco sulla rete (volée out di Rune) e conquista due palle break sul 15-40 con una buona risposta. Rune non è incisivo col servizio mentre il diritto di Lorenzo è potente e preciso, si fa spazio e con un’accelerazione ottima dal centro stronca la difesa del danese. BREAK immediato, 1-0. Lavora benissimo la palla l’italiano, controlla il ritmo e varia tra palla arrotata col diritto e qualche back, cambi che mandano fuori giri il diritto del danese. 2-0 Musetti. Si complica la vita Holger nel terzo game, da 40-15 gioca in modo frenetico e sbaglia, pure lo smash ai vantaggi e affronta una palla del doppio break. Musetti ci prova, lo inchioda sulla diagonale di rovescio e rischia l’accelerazione lungo linea che però sbatte sul net e non passa. Il danese litiga col servizio e col diritto, ma lotta e resta lì con il suo spirito combattivo, nonostante i tanti errori e vince il game, 2-1. Spettacolare il punto del 30-15, attacco del danese e copertura della rete eccezionale con la forza delle sue game. Segue un errore col diritto di Musetti, palla break per Rune sul 30-40. Leggerezza di Lorenzo sulla rete, gioca una volée corta che però non è definitiva e Rune arriva e lo punisce. Lì serviva un colpo più incisivo, c’era spazio… Contro BREAK, 2 pari. Dal possibile 3-0 “pesante”, si torna on serve. È un match di qualità, si esplora tutto il campo con colpi potenti e aggressivi. Rune sempre più proiettato in avanti, sorpasso sul 3-2, e si butta convinto verso la rete anche in risposta per togliere all’azzurro il tempo di costruire con quel diritto molto carico che lo infastidisce non poco. Scambi tattici, interessanti, è una vera partita a scacchi tra chi cerca per primo l’affondo o la variazione per mandare fuori posizione l’avversario. Sul pari arriva una chance per allungare per Musetti grazie a un diritto out del danese sul 30 pari, un po’ di fretta. Ottima la bordata che annulla l’occasione, forse ha rallentato troppo Lorenzo stavolta. 4-3 Rune. Poche prime palle per Musetti, questo è un problema perché in risposta Rune ci prova. Per fortuna il diritto del toscano è ficcante, è molto rapido ad aggredire la palla col diritto dal centro dopo il servizio, questo gli dà il controllo dello scambio. Come nel turno precedente, sul 30 pari Holger affretta l’affondo, stavolta col rovescio, e sbaglia di un metro. Palla break. Attacca Holger ma è ricacciato indietro da un bel lob di Lorenzo e quindi è nordico a spedire un diritto in rete. BREAK Musetti, serve sul 5-4. Veemente la reazione di Rune, aiutato anche da una smorzata non perfetta di Lorenzo. 0-30. Pochissime prime palle per l’azzurro… qualcosa non va nel lancio di palla che ripete più volte. Il diritto però va eccome, è potente e salta alto, difficile da domare. Finalmente ecco un Ace per “Muso”, 30 pari. Scambio tattico, e anche fisico, un errore di Lorenzo gli costa una palla del contro break (30-40). Stavolta un servizio sostanzioso lo aiuta. Esagera con l’attacco Holger, ecco il Set Point Musetti. Lo annulla con un pizzica di fortuna Rune, ma bravo a spingere dalla risposta. Perde l’attimo Musetti, sparacchia in rete un diritto e il Contro BREAK arriva con un altro diritto mal giocato. 5 pari. La lotta tra gli attacchi di Rune e cambi di ritmo di Musetti continua, Rune concede un altro BREAK con un doppio fallo, ma che bravo Lorenzo a non disunirsi visto la palla set non sfruttata. 6-5 Musetti. La brutta conclusione del game #11 ha fatto perdere pazienza al danese, mentre l’azzurro con un diritto cross fantastico si prende altri due Set Point sul 40-15. OK il primo, diritto vincente in avanzamento. 7-5. 69 minuti di bel tennis, vario, fisico, mentale.

Il secondo set riparte sulla falsariga del primo, Rune più proiettato in avanti, Musetti bravo a cambiare ritmi e rotazioni. Un gioco sia fisico che tattico, c’è spettacolo e ottime soluzioni. Nel terzo game il livello di gioco è massimo, gran punti a rete e in scambio. Fantastica un’incursione in avanti di Hoger, “a-la-Connors” per determinazione; ancor più bella la costruzione e tocco dell’azzurro, che muove il rivale e lo punisce con l’effetto sorpresa. Lo spettacolo continua anche nel quarto game, chiuso da un Ace di Musetti, ma ogni scambio è una bellezza, interessante per tattica e per come i due si studiano e mettono in campo risorse per andare sopra all’altro. Si esplora ogni angolo, ogni rotazione, attacco e contrattacco. Massima la varietà di Lorenzo, prepotente l’aggressività di Hoger. 2 pari. Sul 3-2 Musetti impatta con poco equilibrio un rovescio dopo il servizio e la traiettoria è troppo larga. Ecco la prima palla break del parziale (30-40). Gran botta al T, 203 km/h di precisione e pressione. Holger non demorde, attacca la seconda di servizio e sul net ha ottima mano. Altra PB. Musetti sballotta Rune da tutte le parti, avanti e indietro, ma alla fine è un back lungo linea di rovescio a finire in corridoio. BREAK Rune, 4-2. Rune sfrutta al massimo il vantaggio servendo bene, passo in avanti e via a spingere con durezza. Ha perso un po’ di campo in questa fase il danese, il vantaggio di sicuro lo fa giocare ancor più sciolto e così diventa letale. 5-2, allungo consolidato. Oggettivamente con merito, davvero bravo a reggere le tante variazioni – ben orchestrate – di Lorenzo e controbattere di potenza. È in condizioni fisiche strepitose per come copre il campo, sballottato avanti e indietro non perde mai il filo. È “in the zone” il danese, col diritto ora tira mazzate micidiali, non può permettersi una palla appena più lenta o corta Lorenzo, o seconda di battuta, che l’altro entra col martello. Regge Musetti con grande classe (anche una volée splendida), resta in scia sul 5-3. Smorfia del danese come se avesse fatto un movimento con la gambe e avesse sentito una fitta. Sbaglia malamente uno smash, ma la spinta resta impressionante e chiude di prepotenza al primo set point. 6-3. Altissimo il livello complessivo, stellare quello di Rune.

Musetti inizia il terzo set con gli effetti speciali. Dopo un buon turno di battuta trova una risposta di rovescio lungo linea eccezionale, vincente, punitiva. Poi un errore del danese, 0-40 e tre palle break! Rune ha coraggio di vendere, sulla prima spera un vincente di rovescio top, poi esagera col diritto sulla seconda, la palla muore in rete ed è BREAK, 2-0 Musetti, poi bravo a resistere alla reazione impetuosa dell’avversario. 3-0. Si scorre rapidamente sui turni di battuta, con l’azzurro bravo a contenere con i suoi tagli la potenza del rivale (bellissimo un back di rovescio lungo linea che manda del tutto fuori tempo l’attacco del danese nel quinto game). 4-1 Musetti e poi 5-2, vincendo un altro turno di servizio impeccabile, giocato con ancor più velocità per tenere a bada la potenza ed esuberanza del rivale. Ma senza esagerare, calibrando bene traiettorie e angoli. Funziona molto bene il primo colpo dopo la battuta, e anche le percentuali di prime sono salite. E la differenza si vede. Un Lorenzo sicuro, bel piglio, con lucida costruzione. Serve per il set sul 5-3 “Lori”. Fondamentale l’accelerazione col diritto inside out dal centro sul 15 pari, ideale a prendersi il punto e respingere l’aggressività di Rune che ci prova, fortissimo, con un’altra risposta potente. 30 pari. Forte mentalmente Musetti nel tirare una seconda di servizio al centro, molto carica di spin, che annulla la risposta avanzata del rivale. Set point. BRAVO! Musetti, disegna il campo col diritto, uno di qua e uno di là, e poi rovescio lento in contro piede che annichilisce la rincorsa di Rune. SET Musetti, 6-3. Un break all’avvio, difeso con classe e senza concedere spiragli al rivale, servendo bene e con pochissimi errori. Mai una scelta tattica errata.

Rune rientra caracollante dopo un lungo toilette break, al servizio, ma è Musetti a far correre il braccio e trovare due spallate favolose. 0-30. Holger si butta avanti ma sul 15-30 è trafitto da un passante di rovescio lungo linea eccezionale, per difficoltà e peso del momento. 15-40, due palle break per l’azzurro. PERFETTO Musetti, un punto da Federer!?! Alza la parabola, lenta, quindi due back di rovescio e via dentro col diritto a tutta, che accelerazione. Si prende di intelligenza e classe un BREAK che gli consente di far corsa di testa, contro un avversario non domo ma in questo momento poco ordinato. Holger sembra un toro ferito, carica a testa bassa ma è poco lucido ora e non capisce che dando punch al centro Musetti va a nozze. Con un servizio vincente lo score segna 2-0 Musetti. “un punto alla volta” continuano a dirgli dall’angolo, Lorenzo esegue sempre più convinto e sicuro. Rune attacca ma Musetti gli spara in faccia un altro passante, stavolta di rovescio, eccezionale. Un pugno anche al morale del rivale. 2-1. Sicuro, forte del vantaggio, ancora piuttosto fresco nonostante la durezza de match, Musetti si porta 0-30 in risposta nel quinto game, con grande qualità. Rune reagisce di cattiveria, buttandosi avanti appena possibile perché nelle variazioni del nostro si perde e sbaglia per primo. Lorenzo è super focalizzato, non concede niente, come dimostra il diritto in corsa sul 40-30 – bellissimo – che forza il game ai vantaggi. Sbuffa con sollievo Musetti dopo l’errore di Rune che gli consegna il secondo BREAK del parziale e lo mette al sicuro da brutte sorprese, a due passi dai quarti di finale a RG25. Musetti non sbanda, continua a pennellare tennis con mano solida e vince per 6-2 al secondo match point, servizio esterno imprendibile. CHE PARTITA!

Lorenzo Musetti vs Holger Rune (20:15)



GS Roland Garros Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 7 3 6 6 Holger Rune [10] Holger Rune [10] 5 6 3 2 Vincitore: Lorenzo Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Holger Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Holger Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Holger Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Holger Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Holger Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Holger Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Holger Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Holger Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Holger Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Holger Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Holger Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Holger Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Holger Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Holger Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Holger Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Holger Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Holger Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Holger Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Holger Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0