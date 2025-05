Alcaraz fatica ma avanza al Roland Garros: 6-1, 6-3, 4-6, 6-4 su Dzumhur dopo una battaglia di oltre tre ore (Sintesi video)

Carlos Alcaraz ha mantenuto viva la difesa del titolo al Roland Garros 2025, ma ha dovuto faticare più del previsto per superare Damir Dzumhur con il punteggio di 6-1, 6-3, 4-6, 6-4. Il numero 2 del mondo ha vissuto momenti di difficoltà nel finale, ma è riuscito a trovare le risorse necessarie per chiudere dopo 3 ore e 14 minuti di battaglia.

Il match è iniziato nel migliore dei modi per lo spagnolo, che ha dominato completamente i primi due set. Alcaraz ha mostrato un tennis di altissimo livello sulla terra battuta del Philippe Chatrier, conquistando il primo parziale in appena mezz’ora con un perentorio 6-1. Il murciano si è appoggiato efficacemente al suo servizio per respingere le prime offensive di un Dzumhur aggressivo dal resto.

Nel secondo set, nonostante qualche lampo del bosniaco che ha impressionato il pubblico con dritti potentissimi fino a 172 km/h, Alcaraz ha mantenuto il controllo senza mai abbassare l’intensità. Lo spagnolo ha chiuso 6-3, apparendo padrone della situazione e con Juan Carlos Ferrero sorridente nel suo box.

La svolta è arrivata nel terzo set, quando dopo cinque game Dzumhur ha ricevuto un trattamento medico che sembrava avergli dato nuova energia. Il bosniaco ha alzato il suo livello di gioco e, arrivati a due ore di match, è riuscito a conquistare il suo primo break della partita, creando una svolta inaspettata nel copione.

Dzumhur ha mantenuto il vantaggio fino alla fine del set, sprecando una prima palla set ma riuscendo alla seconda occasione a strappare il parziale ad Alcaraz. Il numero 69 del mondo ha sfruttato l’unica delle sei palle break avute a disposizione, mentre lo spagnolo non è riuscito a concretizzare nessuna delle sue opportunità.

Il quarto set si è trasformato in una vera battaglia di nervi. Alcaraz è riuscito a pareggiare immediatamente i conti recuperando uno svantaggo di 1 a 3, ma quando ha servito per il match sul 5-3, Dzumhur ha tirato fuori i suoi colpi migliori per strappare nuovamente il servizio allo spagnolo e prolungare la partita.

Tuttavia, la reazione del campione in carica non si è fatta attendere. Alcaraz ha risposto immediatamente con un controbreak decisivo, chiudendo 6-4 e staccando il pass per gli ottavi di finale dove affronterà Ben Shelton in quello che si preannuncia come un match spettacolare.

La vittoria porta Alcaraz a un impressionante record di 30-2 sulla terra battuta dall’maggio scorso, periodo che include il trionfo al Roland Garros 2024, la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi e i successi nei Masters 1000 di Montecarlo e Roma nel 2025.

Lo spagnolo punta a diventare il primo tennista a difendere con successo il titolo parigino dal connazionale Rafael Nadal nel 2019-20, confermando la sua leadership sul rosso ma dovendo fare i conti con avversari sempre più determinati a metterlo in difficoltà.

GS Roland Garros Damir Dzumhur Damir Dzumhur 1 3 6 4 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 4 6 Vincitore: Carlos Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Damir Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Damir Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Damir Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Damir Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Damir Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Damir Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Damir Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Damir Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Damir Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Damir Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Damir Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Damir Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Damir Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Damir Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Damir Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Damir Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Damir Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Damir Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





