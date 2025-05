Da Bari: Il wta 125 si disputerà dal 2 all’8 giugno sui campi in terra rossa del Circolo Tennis

Dal 2 all’8 giugno 2025, Bari torna ad essere la capitale mondiale del tennis femminile con la quarta edizione dell’Open delle Puglie-Trofeo Lapietra. Dopo il successo delle prime tre edizioni, sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di Bari si tornerà a respirare aria internazionale con il torneo “Wta 125”, organizzato dall’associazione “Ad Sport”.

L’Open delle Puglie si giocherà nella seconda settimana del Roland Garros, con le perdenti dei primi turni del torneo parigino che potrebbero aggiungersi al tabellone principale di Bari, per conquistare punti preziosi nella propria classifica. Al momento l’entry list del torneo barese risulta molto qualificata, con la partecipazione di 10 top 100. Tra le top player ci sono l’italiana Lucia Bronzetti, attuale numero 57 nel ranking mondiale e la russa Polina Kudermetova, numero 58 al mondo, che ha ricevuto una delle quattro wild card del tabellone principale.

Ci dovrebbe essere anche l’altra italiana Elisabetta Cocciaretto (82 al mondo), e la vincitrice della passata edizione, la rumena Anca Todoni (91). Ed ancora, è prevista la partecipazione di altre big come la svizzera Jil Teichmann (ex numero 21) e della ucraina Anhelina Kalinina (ex numero 25).

Grande attenzione anche alla beniamina di casa, Vittoria Paganetti, che usufruirà di un’altra wild card, così come l’altra italiana Federica Urgesi. Per quanto riguarda le qualificazioni, l’organizzazione e la federazione ha assegnato le wild card alla barlettana Eleonora Alvisi e all’altra italiana Viola Turini. Tante le novità per questa quarta edizione: dagli allestimenti agli eventi serali. L’ingresso alle partite sarà gratuito fino a venerdì 6 giugno, mentre per semifinali e finali i biglietti potranno essere acquistati sul web.

«L’edizione 2025 si preannuncia una vera e propria festa dello sport – commenta il direttore del torneo, Enzo Ormas -. La qualità sui campi di gioco è garantita dalle tenniste che parteciperanno al torneo, mentre puntiamo molto sull’intrattenimento per i tanti appassionati che ci verranno a trovare. All’Open della Puglie, quest’anno abbiamo voluto rimarcare proprio la pugliesità, con il viale di accesso ai campi caratterizzato dalle luminarie tipiche della nostra terra. Ancora una volta, ci saranno risvolti sociali, perché rinnoveremo la lotta alla violenza contro le donne e promuoveremo la cultura della prevenzione al cancro con la Lilt del prof. Schittulli».

Si parte da domenica 1 giugno con le partite di qualificazione, mentre lunedì 2 giugno si comincia con il tabellone principale. Ogni giorno ci sarà sul campo centrale anche la partita serale (la più importante della giornata) con inizio alle ore 19.30.

«Il torneo arriva nel momento magico del tennis femminile italiano – dice la presidentessa del Circolo Tennis di Bari, Nicoletta Virgintino -. Gli ottimi risultati a livello mondiale si riverberano anche sui singoli circoli, e devo anche rimarcare la sinergia tra tutte le realtà tennistiche della città, che rappresenta una novità ma allo stesso tempo un valore aggiunto per la crescita del movimento sul territorio. Non vediamo l’ora di accogliere le tenniste, affinché possano innamorarsi di Bari e della Puglia».

L’evento diventa una vetrina internazionale per la città di Bari, con inevitabili ricadute anche sul settore turistico. Importante il supporto della Regione Puglia e del Comune di Bari. «Queste manifestazioni fanno parte di una strategia capace di contribuire alla crescita della città – spiega l’assessore allo Sport, Lorenzo Leonetti -. Il binomio sport e turismo da sempre è vincente, e il torneo diventa una sorta di investimento per le nuove generazioni, che possono respirare atmosfere internazionali nella propria terra».

Immancabile il supporto anche della Federazione Italiana Tennis e Padel. «Due settimane fa si celebrava la vittoria della Paolini a Roma davanti al presidente della Repubblica – racconta il vicepresidente nazionale Fitp, Isidoro Alvisi – e sulle ali dell’entusiasmo siamo qui a presentare la quarta edizione di un torneo che migliora anno dopo anno. Occorre coraggio e una buona organizzazione, requisiti che questa competizione ha ormai nel proprio dna. Sapere che questo torneo è ad appannaggio di giocatrici pugliesi, ci fa ben sperare per il tennis della nostra regione. Del resto, c’è una grande tradizione nel tennis femminile che ha visto sempre la Puglia primeggiare».

«Il successo del tennis femminile lo stanno portando a livello di quello maschile – aggiunge Francesco Mantegazza della Fitp Puglia -. Oltre alle scuole tennis giovanili tutte in over booking, stiamo riscontrando anche un boom di partecipazione nelle scuole tennis per adulti».

A legare il proprio nome al torneo sarà ancora una volta l’azienda Lapietra, main sponsor del torneo: «Da grandi appassionati di questo sport non possiamo che essere felici di supportare questo evento – dice Vincenzo Lapietra -. Lo abbiamo sempre fatto e lo continueremo a fare soprattutto in questo momento, in cui il tennis sta vivendo un momento di grande entusiasmo e partecipazione».