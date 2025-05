ATP 500 Amburgo: Il Tabellone Principale. Alexander Zverev guida il seeding. Due azzurri presenti

ATP 500 Amburgo – Tabellone Principale – terra

(WC) (1) Alexander Zverev vs Qualifier / Lucky Loser

Qualifier / Lucky Loser vs Alexandre Muller

Giovanni Mpetshi Perricard vs Alexander Bublik

Daniel Altmaier vs (6) Felix Auger-Aliassime

(3) Andrey Rublev vs Damir Dzumhur

(WC) Jan-Lennard Struff vs (WC) Justin Engel

(WC) Diego Dedura vs Luciano Darderi

Qualifier / Lucky Loser vs (7) Brandon Nakashima

(8) Sebastian Baez vs Camilo Ugo Carabelli

Tomas Martin Etcheverry vs Francisco Comesana

Qualifier / Lucky Loser vs Jiri Lehecka

Pedro Martinez vs (4) Francisco Cerundolo

(5) Alejandro Davidovich Fokina vs Gael Monfils

Qualifier / Lucky Loser vs Flavio Cobolli

Marcos Giron vs Roberto Bautista Agut

Yunchaokete Bu vs (2) Frances Tiafoe