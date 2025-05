Camparini Gioielli Cup: Iannaccone e Speziali volano in semifinale

Federico Iannaccone in semifinale alla Camparini Gioielli cup, il torneo ITF (30mila $ di montepremi) in corso di svolgimento al Circolo Tennis Reggio Emilia. Il classe 1999, nativo di Campobasso, si aggiudica con un duplice 6-2 il match disputato sul centrale contro il qualificato tedesco Justin Schlageter, che paga forse le fatiche della battaglia disputata il giorno precedente contro l’indiamo Manas Dhamne.

Bene anche Filippo Speziali: il milanese, dopo aver conquistato lo “scalpo” del numero 2 Diego Dedura-Palomero, sovverte il pronostico anche con la settima testa di serie Tommaso Compagnucci, battuto con il punteggio di 6-3, 6-3 dopo 1 ora e 45 minuti di gioco.

Speziali se la vedrà in semifinale con Kyle Edmund: il 30enne britannico, ex numero 14 del mondo e semifinalista all’Australian Open 2018, torna tra i primi 4 della manifestazione dopo aver centrato il medesimo risultato nel 2023. Decisivo il successo nel derby d’oltre Manica col mancino Liam Broady, che si arrende dopo poco più di 2 ore di battaglia con un duplice 7-6, non riuscendo a sfruttare al meglio i break conquistati nella prima parte del primo e del secondo parziale. “Era da molto tempo che non giocavo contro Liam, mi sento sempre meglio e punto a far bene nei prossimi match” spiega Edmund, ricordando come nel 2023 fosse arrivato a Reggio grazie ad una una wild card.

Nel doppio, accedono alla finale l’italiano Alexandr Binda e il kazako Amir Omarkhanov, che hanno la meglio sull’ucraino Georgii Kravchenko e sul già citato Iannaccone col punteggio di 6-3, 6-3. Troveranno nella mattinata di sabato 17, con inizio alle 11, una coppia tra quelle composte da Tommaso Compagnucci-Kirill Kivattsev e Elio Jose Ribeiro Lago-Maik Steiner. Domenica alle 11, sempre sul centrale, la gara che assegnerà il titolo.