Arnaboldi illude, Bublik vince: anche il kazako ai quarti del Piemonte Open Intesa Sanpaolo (con il programma di domani)

Per un set, Federico Arnaboldi ha fatto sognare il pubblico del Circolo della Stampa Sporting. In campo contro l’ex top-20 Alexander Bublik nell’ultima sfida degli ottavi di finale del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, il 24enne di Cantù ha vinto il primo set in una ventina di minuti, chiudendo addirittura per 6-0 al cospetto di uno degli avversari più forti mai incontrati in carriera. Ma il kazako è un personaggio indecifrabile, spesso capace di accendersi e spegnersi senza grande logica. L’ha fatto anche stavolta: dopo un set da dimenticare, ne ha tirati fuori un paio piuttosto buoni, sufficienti per ribaltare la contesa e imporsi per 0-6 6-3 6-3 in 95 minuti, durata inusuale per un incontro di tre set. Va dunque al numero 76 della classifica ATP l’ultimo posto per i quarti di finale di venerdì, nei quali saranno in gara sei delle otto teste di serie del Challenger torinese. A Bublik toccherà, di nuovo nel secondo incontro della sessione serale, un duello che promette scintille contro il terzo favorito del seeding Tomas Martin Etcheverry, uno che lo scorso anno era fra i top-30 e nel 2023 raggiungeva i quarti di finale al Roland Garros. All’esordio a Torino non ha emozionato, lottando per oltre due ore contro l’ucraino Vitaliy Sachko, ma fra le caratteristiche dei grandi giocatori c’è quella di salire di livello partita dopo partita. Ci sarà da divertirsi. Ulteriori informazioni sul sito www.piemonteopen.com e sulla pagina Instagram @piemonteopen.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Secondo turno: Daniel Altmaier (Ger) b. Juan Manuel Cerundolo (Arg) 6-3 6-2, Chun-Hsin Tseng (Tpe) b. Carlos Sanchez Jover (Esp) 6-2 6-4, Flavio Cobolli (Ita) b. Andrea Collarini (Arg) 7-6 7-6, Yunchaokete Bu (Chn) b. Fabio Fognini (Ita) 7-5 6-2, Camilo Ugo Carabelli (Arg) b. Luca Nardi (Ita) 6-2 6-4, Tomas Martin Etcheverry (Arg) b. Vitaliy Sachko (Ukr) 7-6 7-6, Francesco Passaro (Ita) b. Luciano Darderi (Ita) 7-6 6-4, Alexander Bublik (Kaz) b. Federico Arnaboldi (Ita) 0-6 6-3 6-3.

Doppio. Primo turno: Romboli/Smith (Bra/Aus) b. Murray/Ram (Gbr/Usa) 7-6 4-6 14/12, Kirkov/Stevens (Usa/Ned) b. Erler/Middelkoop (Aut/Ned) 1-1 ritiro, Fognini/Pellegrino (Ita/Ita) b. Collarini/Ugo Carabelli (Arg/Arg) ritiro, Molteni/Vavassori (Arg/Ita) b. Liutarevich/Veldheer (-/Ned) 7-5 7-5, Schnaitter/Wallner (Ger/Ger) b. Romano/Zanada (Ita/Ita) 6-4 6-2.

Campo Centrale – ore 11:00

Camilo Ugo Carabelli vs Chun-Hsin Tseng

Yunchaokete Bu vs Francesco Passaro (Non prima 12:30)

Flavio Cobolli vs Daniel Altmaier (Non prima 17:00)

Tomas Martin Etcheverry vs Alexander Bublik (Non prima 19:00)

Campo 4 – ore 11:00

Robin Haase / Hendrik Jebens vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith

Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner

Andres Molteni / Andrea Vavassori vs Nicolas Barrientos / Diego Hidalgo (Non prima 15:00)

Ariel Behar / Joran Vliegen vs Fabio Fognini / Andrea Pellegrino