“Ho alzato il livello partita dopo partita”: Sinner raggiunge le semifinali a Roma. “Era come giocare contro un muro che spara palle a 160 km/h”: Ruud ammette la superiorità di Sinner (Video)

“È stato un match incredibile dal mio lato. Tutto ha funzionato molto, molto bene. Non c’è molto da dire, no?” Con queste parole Jannik Sinner ha commentato la sua straordinaria prestazione nei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia, dove ha letteralmente dominato Casper Ruud con un impressionante 6-0, 6-1.

Quando gli è stato riferito che lo stesso Ruud aveva definito la sua performance “perfetta come non ne aveva mai viste” e “roba di un altro livello”, l’altoatesino ha spiegato la strategia che gli ha permesso di raggiungere un livello di tennis così elevato: “Da fondo campo mi sentivo molto a mio agio oggi. Avevo preparato le tattiche e ho cercato di replicare quanto fatto nell’ultima volta che abbiamo giocato contro. Era a Torino. Abbiamo preparato quella partita in uno stile molto simile.”

Sinner ha anche sottolineato come, nonostante il punteggio nettamente a suo favore, ci siano stati momenti potenzialmente pericolosi: “Le cose possono cambiare rapidamente. Avevo un paio di punti per andare sul 3-0, ma poi era 2-1. Se avessi avuto un piccolo calo lì, e lui mi avesse fatto il break, sarebbe stato un punto di svolta. Ma sono felice di averla gestita in modo molto calmo.”

Il numero uno del mondo ha poi condiviso le emozioni vissute il giorno precedente durante l’incontro con Papa Francesco: “È stato incredibile, onestamente. Non ho mai provato niente del genere. Ero molto onorato. Non sapevo esattamente cosa dire. È stata una cosa molto emozionante anche con i miei genitori lì. È stato molto bello. È qualcosa che non dimenticherò mai, questo è certo. È davvero qualcosa di diverso. È molto difficile dire come è stato perché non ho mai provato niente del genere.”

Nonostante i dieci giorni intensi, tra il ritorno alle competizioni, il supporto del pubblico, l’incontro con il Papa e la sua immagine praticamente ovunque in città, Sinner ha spiegato come riesce a mantenere la calma: “Sono semplicemente felice di essere qui. Non ci sono molti segreti. Ci siamo preparati nel miglior modo possibile per essere in forma qui. Avevamo molti dubbi su come sarebbe stata la mia prestazione perché nelle sessioni di allenamento ho avuto molti alti e bassi. Non hai il feedback della partita reale.”

“Sono una persona molto presente. Se le cose vanno bene, sono positivo. Se le cose non vanno bene, lavorerò su quello. Come dopo la partita contro Jesper, sono rimasto in campo perché sentivo che qualcosa non funzionava come desideravo. Non ci sono segreti. Solo duro lavoro e credere in me stesso. È tutto qui. Non c’è nient’altro.”

L’azzurro ha anche riconosciuto l’importanza del sostegno ricevuto dal pubblico romano e il momento straordinario che sta vivendo il tennis italiano: “Ovviamente il supporto significa molto per me. Mi sento molto a mio agio qui. Sto cercando di restituire bei momenti. Il tennis italiano sta vivendo un grande momento con Lorenzo dall’altra parte delle semifinali, Jasmine in finale qui. C’è molta Italia in questi Internazionali. È bello farne parte.”

Ogni partita Sinner la gioca meglio della precedente, come fosse la cosa più naturale del mondo. Ma la prestazione sfoderata contro Ruud è semplicemente di un altro pianeta, come ha spiegato lui stesso: “Onestamente non so, quello che so è che ho alzato sempre il livello partita dopo partita. Lui non è un avversario facile da affrontare: oggi se non servo bene all’inizio, il game dell’1-1, magari la partita può cambiare… Tatticamente mi sono mosso bene. Grazie al pubblico. Sono davvero contento di essere in semifinale a Roma, vediamo domani cosa succede.”

Per la prima volta nell’Era Open ci sono due italiani in semifinale a Roma, un traguardo storico che Sinner ha celebrato con orgoglio: “Siamo molto fortunati ad essere italiani. Giocare in Italia è speciale. Jas è in finale ed è incredibile, Lorenzo è in semifinale. Ancora non è finita. Siamo un gruppo, ed è bello, ma ognuno pensa a fare il massimo.”

In semifinale, Sinner affronterà l’americano Tommy Paul, in un match che potrebbe proiettarlo nella sua prima finale al Foro Italico, completando così uno dei tornei più memorabili nella storia del tennis italiano.

“È stato vicino alla perfezione, almeno per quanto ho potuto constatare come giocatore che affronta qualcuno.” Con queste parole Casper Ruud ha descritto la straordinaria prestazione di Jannik Sinner nei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia, un match che ha visto il numero uno del mondo dominare con un impressionante 6-0, 6-1.

Il tennista norvegese, recente campione del Masters 1000 di Madrid, ha analizzato con lucidità e ammirazione quanto accaduto sul Campo Centrale del Foro Italico: “Nei primi quattro game, ho commesso forse un paio di errori non forzati con il mio dritto quando ho provato a spingere, ma ho sbagliato. Tutto il resto che è uscito dalla sua racchetta durante tutto il match sembrava viaggiare a più di 160 km/h. Ogni singolo colpo, dal dritto, dal rovescio. Anche sui miei colpi che a volte sento abbastanza pesanti, la palla tornava indietro semplicemente sparata. È semplicemente immensamente impressionante. Questo è davvero tutto quello che posso dire.”

Quando gli è stato chiesto se avrebbe potuto fare qualcosa di diverso contro un Sinner così dominante, Ruud ha individuato nel servizio il colpo che lo ha tradito maggiormente: “Il colpo che mi ha deluso di più oggi è il mio servizio. Se avessi servito meglio, certo, avrei ottenuto più punti gratuiti. Da fondo campo, ho vinto forse uno o due degli scambi più lunghi. Non sono nemmeno sicuro di averne vinto qualcuno quando ci penso. Ce ne devono essere stati uno o due, credo.”

“La maggior parte degli scambi da fondo campo li ha vinti lui, anche se sentivo di aver provato a impostare i punti come volevo. Era semplicemente ovunque. È come dire che quando qualcuno gioca così bene, sembra che abbia due dritti, uno dal lato del dritto e l’altro dal lato del rovescio. Nel suo caso, è quasi come avere due rovesci perché anche il suo rovescio è così buono. Era come giocare contro un muro che ti spara palle a 160 km/h tutto il tempo.”

Alla domanda se Sinner sia sottovalutato sulla terra battuta, Ruud ha risposto con franchezza: “Forse da alcune persone. Non lo so. Io non lo sottovaluto affatto su nessuna superficie. È stato in semifinale a Parigi l’anno scorso, in semifinale qui quest’anno, che credo sia il suo miglior risultato qui. Può sicuramente ottenere di più. Semifinale a Monte-Carlo l’anno scorso, voglio dire. So che può giocare davvero bene. In semifinale a Parigi, ha portato Carlos al quinto set. Non è un segreto che giochi bene qui. Finora nella sua carriera, non ha avuto tanto successo su questa superficie, ma non c’è motivo per cui non possa averlo quando gioca così.”

Particolarmente interessante la riflessione di Ruud sull’aspetto mentale di una sconfitta così netta: “No, onestamente non mi sento così male. Penso che sia stato più divertente che altro, anche se ho perso 60 61. Guardi semplicemente il ragazzo e dici: ‘Questo è una specie di… roba di un altro livello’ – scusate il linguaggio (ride) – ma non so cos’altro dire. È stato quasi divertente da vedere allo stesso tempo.”

“Certo, avrei voluto che fosse una partita più equilibrata. Avrei voluto offrire alle persone e ai tifosi una partita più lunga e serrata. Ma penso di essere stato pronto a giocare, ma lui era semplicemente ancora più pronto. In ogni area dei miei buoni colpi ha risposto con colpi ancora migliori. Non potevo replicare con un colpo migliore. Questa è stata semplicemente la storia della partita.”

Le parole di Ruud, uno dei migliori specialisti della terra battuta nel circuito, testimoniano il livello straordinario raggiunto da Sinner, che si conferma non solo come il numero uno del ranking mondiale ma anche come un giocatore capace di esprimere un tennis di altissimo livello su tutte le superfici, terra battuta compresa.





Francesco Paolo Villarico