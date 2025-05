Impressionante Sinner! Prestazione mostruosa del n.1 a Roma, Ruud annichilito ed è semifinale vs. Paul

È difficile trovare parole o aggettivi per descrivere quello che è accaduto sul Centrale del Foro Italico nella serata del 15 maggio 2025. Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters 1000 romano ha giocato una partita di una potenza, efficacia e qualità fuori scala, al di sopra di ogni razionale considerazione. Jannik ha demolito la resistenza del recente campione a Madrid Casper Ruud per 6-0 6-1, con un tennis impossibile da arginare per i mezzi e resistenza del norvegese. Non c’è stata assolutamente partita: Ruud ha vinto 7 punti nel primo set, poco di più nel secondo. Incredibile che il pubblico, dopo l’esaltazione iniziale, ha assistito alla sinfonia del n.1 del mondo quasi in silenzio, misto tra rispetto e incredulità, arrivando ad applaudire quasi di più, nel secondo set, i rari punti di Ruud, per chiedere un minimo di partita. La partita praticamente non c’è stara, un assoluto clamoroso di Sinner. Ruud alla stretta di mano rideva stordito, incredulo. Sinner in semifinale gioca contro Tommy Paul, mentre Musetti vs. Alcaraz. Il sogno di una finale tutta italiana continua.

Sinner inizia il match in risposta scattando più veloce Usain Bolt! Copre il campo come un fulmine e letteralmente vola sul campo per recuperare un nastro beffardo sullo 0-30 e rimettere la palla in gioco con uno strettino illegale tanto è preciso e vincente. Ruud corre a tutta ma non può niente. Con un diritto mal centrato Ruud cede il quarto punto di fila ed è break immediato per Jannik (1-0). Sicurissimo anche al servizio il n.1, comanda e chiude il game a 15 con uno smash pure mal centrato ma in campo (bellissimo però l’attacco con un rovescio al volo spettacolare). 2-0 Sinner. Ruud non riesce letteralmente a fare il punto: Sinner arriva bene su tutti i colpi del norvegese e scarica accelerazioni potente e precise, tanto che Casper è travolto e finisce per sbagliare. Nel terzo game Ruud è di nuovo sotto 0-40, il secondo break consecutivo arriva con una risposta di Sinner nei piedi di Ruud, impossibile fare spazio alla palla e rigiocare. 3-0 Sinner con doppio break. Dominio del n.1, parziale terrificante di 12 punti 1. La progressione di Jannik è travolgente, ben si vede dal punto che porta l’azzurro 30-0 nel quarto game, avanza nel campo e sbaraglia la resistenza del rivale. Quindi arriva una stecca, primo vero errore di un match finora perfetto. Poco male: Jannik tira l’ace e si porta 4-0 con una risposta out di Ruud. Tutto in 15 minuti di bellezza ed efficacia. Ruud è tennista esperto e forte nella lotta, ma sembra stordito di fronte alla prepotenza di Sinner. Sul 30 pari commette un doppio fallo che gli costa un’altra palla break. Jannik se lo prende, comanda dalla risposta, diritto pesante “inside-iut” e chiusura col diritto in avanzamento. Terzo break e 5-0. Sinner concede le briciole e il sesto game va ai vantaggi, ma chiude 6-0. Solo sette punti vinti da Ruud in un set. Sette. Questo il metro di un dominio allucinante.

Ruud serve all’avvio del secondo set e cerca di mettere più punch che può spostando lateralmente Sinner ma nonostante la chance di vincere il game sul 40-30 affronta un’altra palla break ai vantaggi, soverchiato dalla potenza e ritmo del n.1. La cancella con un bel servizio. Jannik non molla la presa, rimette alla perfezione una smorzata nemmeno malvagia e va a prendersi ancora di forza il quarto break consecutivo con una risposta che spolvera la riga e vincente di diritto. 1-0, settimo game di fila. Diventano 8, con l’ennesimo game condotto senza alcun problema. Il pubblico arriva ad applaudire un punto di Ruud, incredibile ma si chiede più partita. Quasi un affronto al n.1, ma del resto di partita non ce n’è. Casper sbaglia ancora col diritto, il suo colpo migliore, nonostante il papà coach lo stia spronando a restare nella partita con la testa nonostante il nubifragio. Nel terzo game Ruud è di nuovo sotto 15-40. Finalmente trova un bel passante Casper e altro applauso, con papà inquadrato che ride, quasi sollevato… Ruud annulla anche la seconda palla break. Vince il game Ruud e alza le braccia come dopo aver vinto la finale di Wimbledon (2-1). Dopo sfuriata, Sinner continua a comandare il gioco ma si scambia di più, si può dire che c’è più partita. Tuttavia sul 3-1, Ruud si ritrova di nuovo sotto 30-40, bellissima la smorzata vincere di Jannik dopo aver allontanato l’avversario con la potenza dei suoi colpi. Sinner va a prendersi un altro break con un solido attacco col rovescio lungo linea. (4-1). Finisce 6-1, nel tripudio del pubblico. Che prestazione!

ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Casper Ruud [6] Casper Ruud [6] 0 1 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 C. Ruud 15-0 30-0 30-30 30-40 df 4-0 → 5-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Statistica Sinner 🇮🇹 Ruud 🇳🇴 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 318 129 Ace 1 1 Doppi falli 0 2 Prima di servizio 23/33 (70%) 23/44 (52%) Punti vinti sulla prima 18/23 (78%) 10/23 (43%) Punti vinti sulla seconda 7/10 (70%) 4/21 (19%) Palle break salvate 0/0 (0%) 3/9 (33%) Giochi di servizio giocati 6 7 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 290 52 Punti vinti sulla prima di servizio 13/23 (57%) 5/23 (22%) Punti vinti sulla seconda di servizio 17/21 (81%) 3/10 (30%) Palle break convertite 6/9 (67%) 0/0 (0%) Giochi di risposta giocati 7 6 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 11/12 (92%) 2/3 (67%) Vincenti 22 7 Errori non forzati 10 17 Punti vinti al servizio 25/33 (76%) 14/44 (32%) Punti vinti in risposta 30/44 (68%) 8/33 (24%) Totale punti vinti 55/77 (71%) 22/77 (29%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 213 km/h (132 mph) 211 km/h (131 mph) Velocità media prima 197 km/h (122 mph) 197 km/h (122 mph) Velocità media seconda 159 km/h (98 mph) 169 km/h (105 mph)





Statistiche Sinner vs Ruud





Statistiche Partita J. SINNER (1) vs C. RUUD (6) 55 Punti Totali Vinti 22 Punti per Lunghezza di Scambio 21 0-4 Colpi 12 15 5-8 Colpi 6 19 9+ Colpi 4









Mario Cecchi