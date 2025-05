Ottavi di finale Internazionali Under 18 “Città di Santa Croce”. L’avventura degli italiani si ferma agli ottavi

Hanno quindici e sedici anni, ma non hanno paura di crescere in mezzo alle tante aspettative di un paese sportivamente esigente come il Brasile. Gli ottavi di finale del Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, organizzato dal Tennis Club Santa Croce sull’Arno (Pisa), portano alla ribalta Luis “Guto” Miguel e Nauhany Vitoria Leme da Silva, i due tennisti in assoluto più giovani dei tabelloni degli Internazionali accumunati da identici colori giallo-verdi e dalla stessa voglia famelica di emergere. Per loro tuttavia i risultati di giornata alla fine dei rispettivi match saranno opposti.

“Guto” ha sedici anni, è il numero 2 al mondo tra i 2009 (34 delle classifiche mondiali Under 18), ma quando entra in campo ha lo sguardo di chi non ha tempo da perdere, il passo deciso, il dritto pesante. Non è un caso che sia stato selezionato dall’IMG, la società di marketing sportivo più importante al mondo (che tra gli altri ha avuto sotto la sua ala campioni del calibro di Andre Agassi e Maria Sharapova). Quel che manca al carioca è un po’ di esperienza e la maturità nel gestire i momenti cruciali della partita. Il talento c’è, e lo dimostra in pieno nel primo set contro il taiwanese Kuan-Shou Chen, spazzato via per 6-2. Poi, come spesso accade, il mancino asiatico tesse una tela di regolarità a ritmo molto basso. Guto Miguel ci cade in pieno e inizia ad innervosirsi, ad accumulare errori e va al terzo, dove avrebbe tutto il tempo per riprendersi, ma la sua potenza non basta più e il mood negativo lo trascina fino al 26 64 63 conclusivo.

Nauhany Vitoria Leme da Silva in evidenza

Il destino è diametralmente opposto per la ancor più piccola Nauhany Vitoria Leme da Silva, nata a marzo del 2010 e con un carattere niente male: solo così si può riuscire a contrastare un’avversaria più scafata come la giamaicana Alyssa James, accettare di aver vanificato un vantaggio di 4-1 al terzo e trovarsi al tie-break decisivo con due match-point a sfavore, annullati entrambi con grande personalità. Il tabellone femminile adesso si apre a scenari imprevedibili, dopo l’eliminazione della prima testa di serie ieri e della seconda, la statunitense Thea Frodin, oggi per mano della coreana Suha Lee (63 76). In termini di ranking la favorita diventa la numero 4 Reina Goto, una giapponese molto solida e intelligente, brava a superare negli ottavi l’argentina Candela Vazquez per 62 63.

L’avventura degli italiani si ferma agli ottavi

Per l’Italia gli Internazionali di Santa Croce terminano prematuramente all’altezza degli ottavi di finale. Gli ultimi quattro alfieri rimasti devono inchinarsi ai rispettivi avversari, lasciando sensazioni assai diverse. Desta un’ottima impressione, nonostante la sconfitta, il giovane montecatinese Matteo Gribaldo, che per un set mette sotto la testa di serie numero 2 Jack Kennedy: alla distanza viene fuori la classe del numero 12 al mondo, ma il campione italiano in carica Under 16 ne esce a testa altissima e dimostra una crescita impressionante. Poche chance invece per Angelica Sara contro l’australiana Thalia Kokkinis (63 60), per Lorenzo Balducci contro il tedesco Jamie Mackenzie (62 63) e per Filippo Alfano contro il finlandese Oskari Paldanius (64 60), numero 4 al mondo e principale candidato alla conquista del titolo maschile.

Giovedì 15 maggio si disputeranno i quarti di finale dei tabelloni di singolare e le semifinali di quelli di doppio. L’ingresso sui campi del Tc Santa Croce è libero per tutta la durata della manifestazione.