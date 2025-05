Masters e WTA 1000 Roma: Il programma di Giovedì 15 Maggio 2025. Jannik Sinner di sera. Paolini di pomeriggio

Campo Centrale – ore 13:00

Hubert Hurkacz vs Tommy Paul

Jasmine Paolini vs Peyton Stearns (Non prima 15:00)

Jannik Sinner vs Casper Ruud (Non prima 19:00)

? vs Coco Gauff (Non prima 20:30)

SuperTennis Arena – ore 13:00

Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi vs Storm Hunter / Ellen Perez

Asia Muhammad / Demi Schuurs vs Veronika Kudermetova / Elise Mertens

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Joe Salisbury / Neal Skupski

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Christian Harrison / Evan King