Masters 1000 Roma: che spettacolo Alcaraz – Draper! La spunta Carlos al termine di una partita avvincente

Grandissimo tennis e spettacolo sul Centrale del Foro Italico, con Carlos Alcaraz e Jack Draper che regalano al pubblico una partita di altissimo livello. Carlos la porta a casa per 6-4 6-4, più bravo a gestire i momenti decisivi della partita con le sue impennate di qualità e velocità a grande rischio che lo rendono imprendibile. Draper ha avuto le sue chance, è stato anche in vantaggio (4-2 nel primo set e un break in apertura del secondo set), ma Alcaraz è stato davvero bravo a trovare l’immediata reazione e riprendere l’avversario. Il modo in cui Carlos ha rimontato e chiuso il primo set ne conferma il talento e colpi eccezionali, contro un avversario che in campo ha messo altrettanto talento e forza fisica, ma non è bastato.

L’incontro si è disputato a grandissima velocità, da parte di entrambi, con scambi di qualità esplorando tutto il campo e molti errori ma provocati dal forcing e angoli dell’avversario, di gratuiti davvero pochi. Netta la differenza tra i due, con il tennis potente del britannico opposto alla fantasia e sfuriate di qualità dello spagnolo. Proprio la maggior fantasia e qualità, e anche adattamento alla terra battuta, ha spostato la bilancia dalla parte dello spagnolo che in semifinale attende Musetti o Zverev.

Nel primo set è Draper a scappare avanti con un break nel sesto game, alla seconda palla break grazie ad un regalo di Alcaraz. Immediata e sportivamente furibonda la reazione di Carlos, che strappa un immediato contro break con alcune accelerazioni vincenti (incredibile un diritto lungo linea, gestito con una mano fra fuoriclasse), per il 4-3. Il break strappato infiamma lo spagnolo che in risposta va prendersi di prepotenza il secondo break di fila che lo manda avanti 5-4. Quando Alcaraz trova questi “10 minuti” diventa totalmente incontenibile, anche per un Draper che continua a martellare a tutto braccio con interessanti traiettorie mancine. Letteralmente, Alcaraz non lo argini. Lo si vede da come lo spagnolo recupera un game difficilissimo servendo per il set: sotto 15-40 serve da campione (due ace) e diventa imprendibile, chiudendo il set per 6-4.

La partita è accesa e avvincente anche all’avvio del secondo set: break stavolta di Draper, subito avanti, ma immediato è il contro break. La sfida è totale, a tutto campo e su ogni colpo. È evidente la frustrazione di Jack, che pur disputando un’ottimo incontro e impattando diritti e rovesci a tratti spettacoli non riesce a scappare in vantaggio. Alcaraz come sempre ha alti e bassi. Concede una palla break nel quarto game, ma la salva e si avanza sull’equilibrio, anzi sul filo del rasoio perché il rischio negli scambi è altissimo. Il match si infiamma nuovamente nell’ottavo game: Carlos serve, alterna grandi cose ad errori e Jack ha due chance per scappare in vantaggio, ma tra servizi e accelerazioni ottime Alcaraz regge l’urto, lo sforzo del rivale. Draper serve sul 4 pari e Alcaraz diventa incontenibile, si prende di prepotenza, a zero, un break che lo manda avanti per 5-4. È lo strappo decisivo, Carlos chiude l’incontro forzando un errore di diritto di Draper, con la sua incredibile velocità di scambio.

ATP Rome Jack Draper [5] Jack Draper [5] 4 4 Carlos Alcaraz [3] Carlos Alcaraz [3] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Draper 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Draper 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Draper 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Draper 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Draper 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 J. Draper 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Draper 0-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-2 → 4-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Statistica Draper 🇬🇧 Alcaraz 🇪🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 231 260 Ace 1 1 Doppi falli 2 3 Prima di servizio 32/47 (68%) 49/80 (61%) Punti vinti sulla prima 18/32 (56%) 30/49 (61%) Punti vinti sulla seconda 7/15 (47%) 18/31 (58%) Palle break salvate 0/4 (0%) 6/8 (75%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 126 237 Punti vinti sulla prima di servizio 19/49 (39%) 14/32 (44%) Punti vinti sulla seconda di servizio 13/31 (42%) 8/15 (53%) Palle break convertite 2/8 (25%) 4/4 (100%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 3/5 (60%) 13/17 (76%) Vincenti 8 24 Errori non forzati 17 29 Punti vinti al servizio 25/47 (53%) 48/80 (60%) Punti vinti in risposta 32/80 (40%) 22/47 (47%) Totale punti vinti 57/127 (45%) 70/127 (55%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 215 km/h (133 mph) 216 km/h (134 mph) Velocità media prima 201 km/h (124 mph) 192 km/h (119 mph) Velocità media seconda 164 km/h (101 mph) 162 km/h (100 mph)





Mario Cecchi