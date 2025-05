Camparini Gioielli cup, fuori il campione in carica Martin Klizan. Lo slovacco, ex 24 ATP, cede in 3 set al britannico Gill. Avanti a fatica il tedesco Dedura-Palomero

Primo turno fatale per Martin Klizan. Lo slovacco, campione in carica e testa di serie numero 1 del seeding, saluta la Camparini Gioielli cup (torneo del circuito ITF, 30.000 $ di montepremi) al primo turno, sconfitto in 3 set dal britannico Felix Gill: dopo aver perso il primo set col punteggio di 6-3, quest’ultimo si aggiudica dopo un tie-break molto equilibrato la seconda partita, per poi allungare con decisione nel parziale decisivo e chiudere sul 6-1 in suo favore. “Purtroppo devo ammettere che non è più come una volta – ha poi scritto sui social il classe 1989, ex numero 24 della classifica ATP, annunciando di fatto il ritiro – e ho perso le motivazioni che mi hanno riportato in campo 3 anni fa. Skopje, Prostejov, Bratislava e Sassuolo, nel prossimo mese, saranno gli ultimi tornei dove potermi vedere giocare”. Soffre anche la testa di serie numero 2, il giovane tedesco Diego Dedura-Palomero: il classe 2008 rimonta e regola 3-6, 6-2, 6-4 con Manuel Mazza. Fuori l’alto-atesino Alexander Weis, numero 5 del tabellone, che si ritira con l’indiano Manas Dhamne dopo 5 games (3-2).

Sono già ai quarti, invece, Tommaso Compagnucci e Liam Brody: il marchigiano gioca un primo set quasi perfetto, per poi avere la meglio 6-1, 7-5 sul piemontese Spadola; il britannico di Stockport, due volte al terzo turno di Wimbledon in carriera, fa valere il suo bagaglio d’esperienza contro il numero 6 Alexandr Binda, piegandolo con un duplice 6-3.

Anche nel doppio cadono i favoriti: Simone Agostini e Matteo Vavassori cadono 6-4, 6-3 per mano del reggiano d’adozione Lorenzo Bocchi e di Alessio De Bernardis; l’ucraino Georgii Kravchenko e Federico Iannaccone, invece, battono 6-2, 7-5 Dhamne e il francese Gabriel Gomez.

Nella giornata di giovedì, sui campi del Circolo Tennis Reggio Emilia, si completerà il quadro degli ottavi del singolare: nella parte alta del tabellone spiccano gli incroci tra Daniel Masur (4)-Federico Iannaccone e Alex Molcan (8)-Kirill Kivatssev; il già citato Gill affronterà il toscano Michele Ribecai, mentre l’onnipresente Dhamne affrontterà il qualificato tedesco Justin Schalageter.