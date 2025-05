Ruud avanza ai quarti di Roma: nona vittoria consecutiva, ora sfida a Sinner

Casper Ruud non ha perso tempo per sistemare il calendario rimasto in sospeso da martedì. Il norvegese ha completato il quadro dei quarti di finale del Masters 1000 di Roma con la sua nona vittoria consecutiva, consolidando ulteriormente la grande rinascita mostrata nelle ultime settimane.

Il numero sette del ranking ATP ha controllato l’intero incontro con Jaume Munar (66° al mondo), imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-4. Ruud è apparso così comodo e autoritario che si evidenzia un solo turno di servizio in cui ha affrontato difficoltà: in vantaggio 4-3 nel secondo set, è uscito da una situazione di 15-40 negando la reazione dello spagnolo, per poi sigillare la vittoria poco dopo.

Con questo successo, Ruud si qualifica per la quarta volta in carriera ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma e tenterà almeno di ripetere l’accesso alle semifinali, come già fatto nel 2020, 2022 e 2023. Per riuscirci, dovrà fare qualcosa di inedito nella sua carriera: battere Jannik Sinner, numero uno del mondo, tennista contro il quale ha un bilancio di 0-3 negli scontri diretti senza aver mai vinto nemmeno un set.

Il norvegese arriva a questo appuntamento con un eccellente stato di forma, come dimostrano le nove vittorie consecutive tra il titolo a Madrid e il percorso a Roma. Tuttavia, la sfida contro Sinner rappresenta un ostacolo di livello completamente diverso, specialmente considerando i precedenti tra i due.

Per l’italiano sarà un test importante nel suo percorso di ritorno alle competizioni dopo lo stop forzato, ma potrà contare sul supporto del pubblico di casa e sulla consapevolezza di non aver mai perso contro il suo prossimo avversario.

ATP Rome Jaume Munar Jaume Munar 3 4 Casper Ruud [6] Casper Ruud [6] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 C. Ruud 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Munar 15-0 30-0 2-4 → 3-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Ruud 15-0 30-0 3-5 → 3-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Ruud 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi