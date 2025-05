Super Musetti! Batte Medvedev, è nei quarti al Masters 1000 di Roma. Ora domani la sfida con Zverev

Vola sul rosso del Foro Italico Lorenzo Musetti, mai così veloce, potente e sicuro in carriera. Il neo top10 azzurro gioca una partita favolosa, di qualità e sostanza, e batte per 7-5 6-4 Daniil Medvedev, confermando pienamente di essere uno dei più forti e attrezzati per il tennis su terra battuta. E non solo. Il toscano anche contro una versione di buonissimo livello del moscovita ha prodotto un tennis sia potente e pratico che di grande qualità. È stato sostenuto dal servizio per tutta la partita, con una velocità media oltre i 200 km/h nelle prime palle, ma anche in risposta ha brillato. Pur partendo da una posizione arretrata, in risposta Musetti è riuscito a riguadagnare campo molto velocemente e mettere in crisi l’avversario con palle cariche di spin, profonde e continue. Ha funzionato bene anche il back di rovescio (usato anche più del topspin), ottimi gli schemi difensivi pronti al contrattacco e davvero super efficace il diritto potente dopo il servizio. Non è facile giocare a tennis meglio di così su terra battuta, con un concentrato di sostanza, qualità difensive e colpi d’attacco ben orchestrati.

Medvedev ha disputato a sua volta una buona partita, con tanti colpi vincenti, ma non è quasi mai riuscito a sfondare il muro dell’italiano, più bravo complessivamente a tenere alto il livello e più efficace nei punti decisivi. Passaggio fondamentale il finale del primo set quando Lorenzo ha servito per chiudere e ha subito il contro break, ma è stato bravo a reggere mentalmente e riprendersi immediatamente il vantaggio, grande dimostrazione di forza e solidità mentale. Daniil in particolare non è riuscito a mettere in difesa estrema Musetti con la risposta, soprattutto per la qualità al servizio dell’italiano. Davvero una prestazione e vittoria convincente per Musetti, che gli regala il primo quarto di finale a Roma, dove aspetta Alexander Zverev. Ma questo Musetti non deve temere davvero nessun avversario, così solido, continuo e consapevole della sua forza.

Medvedev inizia la partita con grande aggressività: non il suo classico tennis tattico con molti scambi, picchia forte la palla sfruttando una posizione di Musetti un po’ arretrata. Lorenzo nel terzo game trova il primo big-point del match, uno dei rovesci lungo linea che l’hanno reso già celebre in tutto il mondo, ma il game lo vince il russo (2-1). Arriva un acquazzone e il gioco si sospende per una decina di minuti. Per fortuna lo stop non raffredda il braccio di Musetti che, al servizio, riparte a spron battuto prontissimo a spingere col diritto e comandare gli scambi (2-2). C’è un gran bel tennis, entrambi variano angoli e profondità dei colpi, inclusi tagli e smorzate. Un tennis piuttosto rapido e offensivo per la terra battuta, ma di qualità da parte dei due giocatori. Fa faville il diritto di Musetti, bellissima l’accelerazione inside out dal centro che fulmina il rivale nel sesto game, dove spara anche un servizio a ben 217 km/h (3-3). Medvedev serve quasi solo prime palle, ma anche Musetti ha una percentuale di trasformazione ottima (solo un punto ceduto nei primi tre turni). L’azzurro regala al pubblico un’altra perla tecnica, una demi volée eccezionale col diritto dopo aver ben attaccato la rete (4-4). Nel nono game Medvedev non fa differenza col servizio mentre la risposta potente e profonda dà spazio a Lorenzo che spinge benissimo si procura le prime palle break della partita (15-40). Musetti gioca benissimo la seconda: risposta profonda, prende il comando dello scambio e sposta Medvedev, infilandolo con un diritto lungo linea da sinistra favoloso. (5-4 Musetti). Servendo per il set Lorenzo accelera un po’ troppo, sbaglia anche i tempi per venire a rete e si ritrova sotto 15-40. Cancella la prima palla break col servizio e poi anche la seconda grazie ad un brutto rovescio in rete di Medvedev. Daniil non demorde e va a prendersi il contro break con due ottimi punti, un attacco e una difesa (5-5). Leonina la reazione di Musetti, torna a spingere “duro”, punisce un attacco non perfetto del rivale e sul 15-40 si prende ancora il break al termine di uno scambio magistrale, tanti back di rovescio e smorzata vincente (6-5). Con un solido turno di battuta l’italiano chiude il primo set per 7-5.

Musetti inizia il secondo set in risposta con una magia difensiva delle sue che mette in mostra la qualità del suo rovescio e l’eccezionale forma fisica di questa primavera. Si prende un break a zero con un punto più bello dell’altro, due passanti da highlight che fanno saltare in piedi il pubblico dello stadio (1-0). Sullo slancio Lorenzo vince a zero anche il game di battuta (2-0). Medvedev incassa il momento eccezionale dell’italiano e torna a spingere con qualità, sbloccandosi nel set (2-1). Musetti controlla bene i turni di battuta, splendida la smorzata nel quarto gioco, e serve nel parziale oltre 210 km/h di media e molto preciso, difficile così per il rivale rientrare, anche se ci prova e a sua volta gioca un tennis solido nei suoi turni (4-3). L’ottavo gioco è un passaggio importante: Medvedev attacca e si porta 15-30. Eccellente la reazione di Musetti, calmo e risoluto, serve bene e spinge senza esagerare. Con un ottimo diritto in contro piede sorprende il rivale per il 5-3. Prima di iniziare il nono game Daniil si lagna col pubblico, chiede silenzio con una scena plateale ma pi vince il game. Musetti serve per il match sul 5-4. Inizia a piovere dopo una gran prima palla che gli vale il 30-15. Si gioca nel trambusto e Musetti sbaglia un rovescio. Diluvia, una smorzata è vincente, 40-30 e match point. La partita è sospesa!?! Si riprende dopo quasi tre ore di stop e Musetti chiude l’incontro con un solo punto, un bel diritto vincente. Grande esultanza, grande vittoria.

ATP Rome Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 7 6 Daniil Medvedev [10] Daniil Medvedev [10] 5 4 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 L. Musetti 30-40 ace 40-40 40-A 5-4 → 5-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Musetti 🇮🇹 Medvedev 🇷🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 300 258 Ace 4 2 Doppi falli 0 0 Prima di servizio 35/58 (60%) 35/58 (60%) Punti vinti sulla prima 27/35 (77%) 25/35 (71%) Punti vinti sulla seconda 16/23 (70%) 12/23 (52%) Palle break salvate 2/3 (67%) 2/5 (40%) Giochi di servizio giocati 11 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 164 96 Punti vinti sulla prima di servizio 10/35 (29%) 8/35 (23%) Punti vinti sulla seconda di servizio 11/23 (48%) 7/23 (30%) Palle break convertite 3/5 (60%) 1/3 (33%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 2/5 (40%) 9/15 (60%) Vincenti 19 12 Errori non forzati 15 26 Punti vinti al servizio 43/58 (74%) 37/58 (64%) Punti vinti in risposta 21/58 (36%) 15/58 (26%) Totale punti vinti 64/116 (55%) 52/116 (45%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 217 km/h (134 mph) 210 km/h (130 mph) Velocità media prima 184 km/h (114 mph) 201 km/h (124 mph) Velocità media seconda 150 km/h (93 mph) 151 km/h (93 mph)





Mario Cecchi