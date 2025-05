Camparini Gioielli Cup: completate le qualificazioni, al via il tabellone principale

Tabellone principale al completo al Circolo Tennis Reggio Emilia, dove si sono completate le qualificazioni della Camparini Gioielli cup, torneo internazionale del circuito ITF di tennis (30mila $ di montepremi).

L’ucraino Kravchenko si impone in maniera piuttosto netta su Luigi Valletta, superando il giustiziere del padrone di casa Tommaso Iotti col punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un’ora di gioco; pass conquistato anche per Umberto Maria Giovannini, grazie al 6-2, 6-3 sul francese Gabriel Gomez.

Sconfitta ed eliminazione per l’altro Giovannini, Filippo, che si arrende in due set a Andrea Zanini ((6-4, 6-3); sul centrale dominio di Filippo Speziali, che non lascia nemmeno un game a Filippo Busciola, mentre Carlo Alberto Fossati ha la meglio in rimonta su Filippo Francesco Garbero (1-6, 6-3, 10-3).

Successo in 2 set per Filippo Mazzola, che in un’ora e mezza batte 6-3, 6-3 Flavio Bocci. Alessandro Mondazzi si impone con un duplice 6-4 su Luca Parenti, quest’ultimo poi ripescato come lucky loser; out Andrea Militi Ribaldi: il tennista umbro si arrende 6-4, 6-2 al tedesco Justin Schalageter.

I protagonisti del tabellone principale

Nel frattempo Martin Klizan, ex numero 24 del mondo e detentore del titolo, è pronto ad affrontare il britannico Felix Gill: “Tornare a Reggio è per me speciale – spiega l’atleta slovacco – qui peraltro ho giocato uno dei miei primi tornei a livello senior. Amo il cibo, amo la gente e questo circolo è per me bellissimo”. Sul debutto: “Non ho mai giocato contro il mio avversario, sarà una sfida da affrontare con grande determinazione”.

Sempre nella parte alta del main draw c’è Alex Molcan, altro atleta slovacco dal passato illustre, visto che in passato è stato 38 del ranking mondiale: “Penso che il Circolo Tennis Reggio Emilia sia uno dei posti più belli dove io abbia giocato. Sfrutterò la Camparini Gioielli cup per provare a tornare al mio miglior livello”. Molcan, in tabellone, affronterà il già citato Mondazzi.

Al via anche il doppio

Nella giornata di martedì 13 scatta anche il tabellone di doppio, sorteggiato dal supervisor Sebastiano Cavarra: subito un derby reggiano negli ottavi, coi padroni di casa Riccardo Sansone e Filippo Iotti opposti a Riccardo Fava e Mattia Moscarelli; i favori del pronostico sono per Matteo Vavassori e Simone Agostini, che se la vedranno con Lorenzo Bocchi e Alessio De Bernardis, mentre nella parte bassa del tabellone Sekou Bangoura (Stati Uniti) e Roy Stepanov (Israele) sarà opposta a Luca Parenti e Leonardo Taddia.