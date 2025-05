“Da bambina qui sugli spalti, ora nei quarti”: l’emozione di Paolini conquista Roma (Video)

Con gli occhi lucidi e il sorriso di chi ha appena realizzato un piccolo grande sogno, Jasmine Paolini ha celebrato la sua qualificazione ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. La tennista toscana, dopo aver sconfitto la lettone Jelena Ostapenko con il punteggio di 7-5, 6-2, ha condiviso le sue emozioni in un’intervista a bordo campo che ha toccato il cuore di tutti i presenti al Foro Italico.

“È stato pazzesco, ho i brividi,” ha esordito Jasmine ai microfoni di SuperTennis, visibilmente emozionata. “Veramente è stata una partita dura, di resistenza. Ho resistito perché arrivavano colpi da destra e sinistra, però son contenta di come ho gestito, sono stata io ogni punto, cercando di lottare, di giocar lungo, ogni tanto provare a variare, ha funzionato.”

La connessione con il pubblico romano è stata immediata e profonda: “Tante grazie al pubblico, veramente siete speciali, siete veramente speciali, c’è un’atmosfera pazzesca durante il match, ma anche durante gli allenamenti.”

Paolini ha poi condiviso un ricordo personale che ha reso ancora più speciale questo momento: “Mi ricordo sempre quando ero bambina, quando c’era il Centrale vecchio ero lì a guardare le partite, ed essere qui oggi nei quarti di finale ovviamente è speciale, ma è speciale avere tutto questo pubblico, tutti questi appassionati di tennis, un grande grazie, è troppo bello giocare.”

L’azzurra ha anche sottolineato l’importanza del movimento tennistico italiano, di cui si sente orgogliosamente parte: “Siamo una grande squadra e ci spingiamo l’un l’altro, e la cosa più bella è condividere, essere parte di questo movimento del tennis italiano, stiamo andando forte, direi fortissimo.”

Paolini ha analizzato la sua prestazione dal punto di vista tecnico: “Ho vinto di resistenza, sono stata lì su ogni punto. Mi arrivavano dei missili, ma piano piano ho trovato la via e sono molto contenta. Il pubblico è speciale, un sogno giocare qui col Centrale pieno. Ogni tanto avevo qualche brivido. Sono soddisfatta che sono rimasta lì nei momenti duri, cercavo di non darle troppo ritmo.”

La tennista ha poi riconosciuto le difficoltà nell’affrontare una giocatrice imprevedibile come Ostapenko: “Non è una giocatrice facile da affrontare, sono contenta di averla portata a casa, a Roma ancora più speciale.” Ha anche menzionato il supporto della sua squadra, inclusa Sara Errani, che “fa parte della mia squadra, è un aiuto in più,” e il suo nuovo allenatore Lopez, con cui sta lavorando principalmente sull’aspetto tattico: “Con Lopez per ora ci siamo allenati poco, stiamo cercando di preparare le partite a livello tattico. Per ora sta andando bene.”

Guardando avanti, Paolini è già concentrata sulla sfida dei quarti di finale contro la russa Diana Shnaider: “Shnaider giocatrice molto pericolosa, mancina e potente. Sarà dura, l’anno scorso ha fatto un’annata spettacolare. Io sono qua, si lotta.”

Con questa vittoria, Jasmine Paolini diventa la prima italiana a raggiungere i quarti di finale agli Internazionali d’Italia dal 2014, quando Sara Errani arrivò fino alla finale.





Marco Rossi