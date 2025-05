Internazionali d’Italia: Darderi lotta ma si arrende alla potenza di Draper

Esce di scena Luciano Darderi che cede in due set 6-1 6-4 contro il britannico Jack Draper.

Una bella partita giocata senza risparmio, fatta di tanti colpi vincenti, alla ricerca quasi immediata del vincente. Accelerazioni improvvise, poche le palle arrotati, molti colpi piatti a velocità supersonica.

Purtroppo è stata una sfida impari. Da una parte Luciano Darderi, 23 anni 43 del ranking con un best al n.32. Dall’altra il tennista più in forma del momento. Jack Draper, classe 2001 numero 5 del mondo, il tennista più in forma del momento. Un britannico atipico che gioca bene anche su terra battuta. Entrambi un torneo vinto nel 2005, l’ATP 250 di Marrakech per Luciano, il Masters 1000 di Indian Wells Draper a cui ha aggiunto anche la finale di Madrid.

Il britannico ha dominato il primo set prendendo di velocità l’italiano. La partita complicata perché il primo problema è rispondere al servizio dell’inglese che specialmente da sinistra ti costringe ad arrampicarti sulle fioriere, il secondo è anticipare il gancio incrociato alla Nadal e tenere la palla lunga. Terzo e non ultimo mettere la prima perché sulla seconda Draper non si fa problemi a spostarti ed attaccare.

Dopo aver subito tre break ed un 6-1 più vicino ad una lezione di tennis che ad un incontro di secondo turno, Darderi ha alzato il livello. Ha arretrato la posizione in risposta ed è riuscito a mettere in difficoltà Draper che ha dovuto difendere, cinque palle break. Lo sforzo di tenere un livello così alto e intenso è costato il match a Darderi che sul 4-5 si è trovato sotto 0-40. Ha annullato il primo match-point, ma sul secondo uno sciagurato doppio fallo ha consegnato la partita al britannico.

Draper nel primo set ha fatto vedere un tennis stellare. Nella seconda frazione è calato, Darderi ha giocato meglio, ma il servizio non è mai mancato nei momenti decisivi. Dietro Sinner ed Alcaraz è Draper l’uomo da battere.

La cronaca

Inizia in salita il match per Luciano Darderi. Break subito al primo gioco, immediatamente confermato dal mancino inglese. Sullo 0-2, Darderi si sblocca e riesce a tenere il servizio. Dopo queste premesse, Darderi si trova due palle break contro. Fucilata lungolinea di dritto di Draper che passa a condurre 4-1 e doppio break.

Su due esagerazioni di dritto del britannico che cerca il lungolinea vincente Darderi si guadagna un palla break. Una scintilla che si spenge velocemente su due prime vincenti. La palla dell’inglese va troppo veloce per Darderi 5-1 e set ormai compromesso. Si impegna, cerca soluzioni, l’azzurro, ma basta una giocata meno intensa, una palla appena più corta che il n.5 del mondo entra in campo e ti punisce con un vincente. Terzo break e 6-1 in ventisei minuti per il finalista di Madrid.

Non importa lo score. Un set perso è un set perso anche se si è giocato il tie-break. Darderi deve tenere il campo e sperare in un calo dell’inglese che quando la partita si allunga e diventa lotta e fatica (vedi la finale di Madrid con Ruud) esaurisce le energie.

La musica non cambia in avvio della seconda frazione. Darderi, ma chiunque altro oggi, non riesce a leggere il servizio di Draper che fa corsa in testa 1-0. Deve giocare 12 punti Darderi, ma alla fine tiene il servizio 1-1. Comunque qualcosa si muove dalla parte dell’azzurro. Una palla break annullata con un vincente da Draper che deve faticare per 14 punti prima di chiudere il game 2-1.

Serve a 215 km/h Darderi che chiude velocemente il gioco 2-2. Risponde con un gioco a zero Draper 3-2. Serve Darderi che lascia un solo quindici per strada 3-3. Il servizio di Draper fa meno male che nel primo set. Arriva una palla break. Ace a 211 km/h. Darderi tiene lo scambio, Draper ha fretta di chiudere. Dritto fuori. Palla break. Servizio da sinistra e palla break annullata. Risponde incrociato Darderi ed arriva il terzo break point. Implacabile il n.5 del mondo risponde con un ace a 215 km/h.

Ancora a segno Luciano con dritto incrociato che Draper non controlla. Palla break n.4. Puntuale arriva da sinistra la prima a 206 km/h. Servizio vincente da sinistra, Draper a fatica. Un game lunghissimo, sedici punti, ma resta avanti 4-3. Palla corta che strappa gli applausi per Darderi 4-4. Aggressivo Darderi che lascia partire il braccio, da tre metri fuori dalla linea di fondo mette in difficoltà Draper 30 pari. Palla break. Serve and volley. Parità. Nello scambio si gioca alla pari. Draper si salva con il servizio 5-4.

Darderi serve per restare nel match. Due seconde e Draper va avanti. Un dritto fuori, 0-40 ed arrivano tre match point per l’inglese. Servizio vincente sul primo. Purtroppo doppio fallo e Jack Draper si qualifica per il terzo turno.

ATP Rome Jack Draper [5] Jack Draper [5] 6 6 Luciano Darderi Luciano Darderi 1 4 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Draper 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Draper 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 J. Draper 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Draper 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Statistica Draper 🇬🇧 Darderi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 292 212 Ace 7 2 Doppi falli 0 1 Prima di servizio 46/65 (71%) 30/53 (57%) Punti vinti sulla prima 35/46 (76%) 18/30 (60%) Punti vinti sulla seconda 8/19 (42%) 9/23 (39%) Palle break salvate 7/7 (100%) 1/5 (20%) Giochi di servizio giocati 8 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 225 82 Punti vinti sulla prima di servizio 12/30 (40%) 11/46 (24%) Punti vinti sulla seconda di servizio 14/23 (61%) 11/19 (58%) Palle break convertite 4/5 (80%) 0/7 (0%) Giochi di risposta giocati 9 8 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/7 (86%) 2/3 (67%) Vincenti 33 8 Errori non forzati 21 18 Punti vinti al servizio 43/65 (66%) 27/53 (51%) Punti vinti in risposta 26/53 (49%) 22/65 (34%) Totale punti vinti 69/118 (58%) 49/118 (42%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 213 km/h (132 mph) 216 km/h (134 mph) Velocità media prima 200 km/h (124 mph) 194 km/h (120 mph) Velocità media seconda 158 km/h (98 mph) 152 km/h (94 mph)





Dal nostro inviato al Foro Italico, Enrico Milani