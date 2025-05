41° ITF Under 18 Città di Prato: Il resoconto di giornata

Termina in tarda serata la giornata dei quarti di finale al 41° Torneo ITF Under 18 Città di Prato per l’equilibrio di numerosi incontri. Mentre sul campo 2 si è svolta la seconda giornata del 1° Torneo ITF Junior Wheelchair “Estra” con la sfida anche di doppio.

Le semifinali (venerdi 9 maggio) inizieranno alle 10 sul centrale Ciardi – Focosi con i match a seguire mentre le finali si svolgeranno sabato 10 maggio con la sfida conclusiva al femminile la mattina (10,30) e quello maschile nel pomeriggio dalle 14,30. L’entrata al Tc Prato è libera.

Nel tabellone femminile la Ceca Denisa Zoldakova (semifinalista a Firenze) che aveva eliminato agli ottavi la beniamina di casa Vittoria Vignolini supera la terza favorita l’argentina Vazquez (3) 62 63 e in semifinale troverà la numero uno la tedesca Mariella Thamm brava a superare la polacca Barbara Kostecka.62 57 63. Il match senz’altro più seguito ed applaudito sul campo 3 è stato quello tra la tredicenne giapponese (2011) proveniente dalle qualificazioni Sakiho Miyazawa e la francese Dune Vaissaud (7) con il primo set vinto dalla transalpina 61 poi la giovanissima giapponese è riuscita a conquistare il secondo 63 e portare la sfida al terzo. La nipponica va sopra 4-1 si fa recuperare 4-4 davanti al pubblico delle grandi occasioni poi con i suoi cambi di ritmo riesce a imbrigliare di nuovo l’avversaria e chiude 64 la sua sfida qualificandosi per la semifinale dopo essere partita dalle quali. Ora troverà sulla sua strada la toscana Sveva Pieroni allenata dal maestro Tommaso Brunetti che ha superato l’americana Ireland O’Brien per 61 26 64

Nel maschile procede senza sosta il cammino dello sloveno Ziga Sesko (vincitore a Firenze e finalista a Salsomaggiore) che supera anche il turco Gokpinar 63 61. E’ lui il favorito del torneo a questo punto e troverà nella sua strada l’italiano Matteo Sciahbasi che ha superato al terzo set 7-5 il sudafricano Connor Doig [4].

Nella parte bassa esce l’azzurro Filippo Alfano dopo un match durato 3 ore contro il bulgaro Dimitar Kisimov. Il piemontese che si allena all’Accademia di Piatti e che aveva raggiunto i quarti sia a Firenze che a Salsomaggiore si ferma al quarto turno anche a Prato dopo aver vinto il primo set 64 un pò di stanchezza e qualche errore permettono al bulgaro di conquistare la semifinale vincendo gli altri due set 63 63. Kisimov sfiderà il rumeno (numero due del seeding e 56 Itf) Alejandro Mateo Berge Nourescu che ha superato il turco YILMAZ, Kerem Yilmaz [5] 75 63.

La seconda giornata del 1° Torneo ITF Junior Wheelchair “Estra” ha visto l’irlandese Charlie Jago Byrne superare Andrea Roccamo a seguire nel derby azzurro Lorenzo Politano ha sconfitto Lorenzo Valentini e sarà proprio la sfida tra l’irlandese Charlie Jago Byrne e Lorenzo Politano a decidere il vincitore della manifestazione. Mentre nella sfida rosa Beatrice Alessia Draghici, seguita dal comitato siciliano della Fitp e di origini rumene, ha superato nella prima giornata l’inglese Lucy Foyster e nella seconda la peruviana Maria Fernanda Arones conquistando di fatto la manifestazione rosa.

Molto bella la sfida tra gli allievi della scuola tennis del Tc Prato e i giocatori del tennis in carrozzina con palleggi e grande amicizia.

Le semifinali del doppio daranno i nomi dei finalisti sia a livello femminile che maschile

Femminile:

Kaitlyn ROLLS (USA) / Mariella THAMM (GER) [1] vs. Anna BAZDEROVA / Polina BEREZINA

Felitsata DOROFEEVA-RYBAS / Kseniia RUCHKINA vs. Ishika ASHAR (USA) [2] / Alyssa JAMES (JAM)

Maschile:

Matteo GRIBALDO (ITA) / Simone MASSELLANI (ITA) vs. Dimitar KISIMOV (BUL) [4] / Kerem YILMAZ (TUR)

Tito CHAVEZ (ESP) / Valentin GONZALEZ-GALINO (ESP) vs Alejandro Mateo BERGE NOURESCU (ROU) [2] / Damir ZHALGASBAY (KAZ)