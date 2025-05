Nardi doma Cobolli nel derby italiano a Roma: Il marchigiano si impone in due set e si regala la sfida con De Minaur al secondo turno

Luca Nardi conquista con autorità il derby italiano contro Flavio Cobolli nel primo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Sul Grandstand, il pesarese si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4 in un match che, nonostante qualche momento di tensione, ha visto il marchigiano sempre in controllo.

La sfida, attesa con grande curiosità dal pubblico romano, ha messo di fronte due dei giovani talenti più promettenti del tennis italiano, con il giocatore di casa Cobolli che partiva con il favore del pubblico ma che non è mai riuscito a entrare veramente in partita.

Nel primo set, Nardi ha imposto fin da subito il suo gioco aggressivo, conquistando un break decisivo nel sesto gioco che gli ha permesso di prendere il largo. Il pesarese ha dimostrato grande solidità al servizio e un’ottima varietà di colpi, alternando potenti accelerazioni a tocchi raffinati. “Disegna il campo e chiude anche questo game Nardi!” è stato il commento che ha fotografato perfettamente la prestazione del marchigiano, capace di chiudere il primo parziale sul 6-3 con una deliziosa palla corta.

Il secondo set ha seguito un copione simile, con Nardi che è partito forte portandosi sul 4-0. Proprio quando la partita sembrava definitivamente indirizzata, il pesarese ha avuto un leggero calo di concentrazione, concedendo qualche punto di troppo all’avversario con “smorzate a ripetizione”, alcune delle quali prive di senso. Cobolli ne ha approfittato per recuperare uno dei due break di svantaggio, rendendo il finale più equilibrato di quanto non dicesse il punteggio.

Sul 5-4, Nardi ha però ritrovato lucidità e, nonostante qualche tentativo disperato di rimonta da parte del romano, ha chiuso l’incontro sul 6-4, guadagnandosi un posto al secondo turno dove affronterà l’australiano Alex De Minaur.

ATP Rome Luca Nardi Luca Nardi 6 6 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 3 4 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 30-15 40-30 40-A df 4-1 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 4-0 → 4-1 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-0 → 4-0 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistica Nardi 🇮🇹 Cobolli 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 276 230 Ace 1 2 Doppi falli 5 5 Prima di servizio 27/56 (48%) 31/64 (48%) Punti vinti sulla prima 20/27 (74%) 21/31 (68%) Punti vinti sulla seconda 19/29 (66%) 16/33 (48%) Palle break salvate 0/1 (0%) 6/9 (67%) Giochi di servizio giocati 10 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 150 170 Punti vinti sulla prima di servizio 10/31 (32%) 7/27 (26%) Punti vinti sulla seconda di servizio 17/33 (52%) 10/29 (34%) Palle break convertite 3/9 (33%) 1/1 (100%) Giochi di risposta giocati 9 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/7 (86%) 4/11 (36%) Vincenti 13 12 Errori non forzati 26 30 Punti vinti al servizio 39/56 (70%) 37/64 (58%) Punti vinti in risposta 27/64 (42%) 17/56 (30%) Totale punti vinti 66/120 (55%) 54/120 (45%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 210 km/h (130 mph) 215 km/h (133 mph) Velocità media prima 195 km/h (121 mph) 180 km/h (111 mph) Velocità media seconda 152 km/h (94 mph) 157 km/h (97 mph)





Francesco Paolo Villarico