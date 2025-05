Masters 1000 Roma – Arnaldi si arrende a Bautista Agut: prestazione opaca per l’azzurro

Matteo Arnaldi esce di scena al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista ligure, che partiva con i favori del pronostico, si è arreso al veterano spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un’ora e 55 minuti di gioco.

Una prestazione al di sotto delle aspettative per il sanremese, apparso lontano dalla sua miglior condizione e incapace di trovare continuità nei colpi. La partita è stata caratterizzata da alti e bassi, con Arnaldi che ha pagato a caro prezzo i troppi errori gratuiti, in particolare con il dritto, e le scelte tattiche spesso discutibili.

Nel primo set, dopo un inizio equilibrato, è stato lo spagnolo a piazzare il break decisivo nel sesto game, portandosi sul 4-2. Nonostante un sussulto d’orgoglio dell’azzurro, capace di recuperare il break svantaggio sul 5-3, Bautista ha chiuso il parziale per 6-4 alla prima occasione, grazie a un preciso rovescio incrociatoe piazzando un nuovo break.

La seconda frazione è iniziata nel peggiore dei modi per Arnaldi, che ha ceduto immediatamente il servizio nel secondo game, commettendo anche il quarto doppio fallo della sua partita in un momento cruciale. Il ligure ha tentato più volte di rientrare nel match, riuscendo anche a piazzare un break nel settimo game per accorciare sul 5-2, ma Bautista ha mantenuto la calma e alla prima occasione utile ha chiuso l’incontro sul 6-3, sfruttando un errore di rovescio dell’italiano sulla palla match.

Bautista Agut, che a 37 anni continua a dimostrare una notevole efficacia nel suo tennis essenziale ma efficace, prosegue così il suo cammino nel torneo romano e affronterà al secondo turno l’americano Tommy Paul, testa di serie numero 13 del seeding.

Per Arnaldi, invece, una battuta d’arresto che impone riflessioni in vista dei prossimi impegni sulla terra rossa europea, dove dovrà ritrovare quella brillantezza che oggi, sul Campo Centrale del Foro Italico, è mancata nei momenti chiave.

ATP Rome Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 3 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 6 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-3 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistica Arnaldi 🇮🇹 Bautista Agut 🇪🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 208 266 Ace 4 1 Doppi falli 2 2 Prima di servizio 35/55 (64%) 52/76 (68%) Punti vinti sulla prima 22/35 (63%) 33/52 (63%) Punti vinti sulla seconda 5/20 (25%) 13/24 (54%) Palle break salvate 4/8 (50%) 7/9 (78%) Giochi di servizio giocati 9 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 125 207 Punti vinti sulla prima di servizio 19/52 (37%) 13/35 (37%) Punti vinti sulla seconda di servizio 11/24 (46%) 15/20 (75%) Palle break convertite 2/9 (22%) 4/8 (50%) Giochi di risposta giocati 10 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 7/9 (78%) 16/18 (89%) Vincenti 21 20 Errori non forzati 30 27 Punti vinti al servizio 27/55 (49%) 46/76 (61%) Punti vinti in risposta 30/76 (39%) 28/55 (51%) Totale punti vinti 57/131 (44%) 74/131 (56%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 210 km/h (130 mph) 199 km/h (123 mph) Velocità media prima 185 km/h (114 mph) 187 km/h (116 mph) Velocità media seconda 157 km/h (97 mph) 154 km/h (95 mph)





