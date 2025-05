Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Martedì 06 Maggio 2025

Campo Centrale – ore 11:00

Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸 vs Ann Li 🇺🇸

Alycia Parks 🇺🇸 vs Jaqueline Cristian 🇷🇴

Rebecca Sramkova 🇸🇰 vs McCartney Kessler 🇺🇸

Kimberly Birrell 🇦🇺 vs Sonay Kartal 🇬🇧

Grand Stand Arena – ore 10:00

Pablo Carreno Busta 🇪🇸 vs Roman Andres Burruchaga 🇦🇷

Petra Kvitova 🇨🇿 vs Irina-Camelia Begu 🇷🇴

Lucia Bronzetti 🇮🇹 vs Anastasija Sevastova 🇱🇻

Peyton Stearns 🇺🇸 vs Nuria Brancaccio 🇮🇹

Super Tennis Arena – ore 10:00

Sebastian Ofner 🇦🇹 vs Yannick Hanfmann 🇩🇪

Ajla Tomljanovic 🇦🇺 vs Olivia Gadecki 🇦🇺

Nicolas Moreno De Alboran 🇺🇸 vs Giulio Zeppieri 🇮🇹

Pietrangeli – ore 10:00

Maria Sakkari 🇬🇷 vs Maja Chwalinska 🇵🇱

Giorgia Pedone 🇮🇹 vs Lulu Sun 🇳🇿

Suzan Lamens 🇳🇱 vs Renata Zarazua 🇲🇽

Marie Bouzkova 🇨🇿 vs Mayar Sherif 🇪🇬

Court 14 – ore 10:00

Katie Volynets 🇺🇸 vs Varvara Lepchenko 🇺🇸

Kamilla Rakhimova 🇷🇺 vs Victoria Mboko 🇨🇦 (Non prima 11:30)

Cameron Norrie 🇬🇧 vs Dusan Lajovic 🇷🇸

Tomas Barrios Vera vs Valentin Royer

Court 1 – ore 10:00

Xiyu Wang 🇨🇳 vs Arantxa Rus 🇳🇱

Jesper de Jong 🇳🇱 vs Thiago Seyboth Wild 🇧🇷

Emiliana Arango 🇨🇴 vs Leolia Jeanjean (Non prima 13:00)

Chun-Hsin Tseng 🇹🇼 vs Juan Manuel Cerundolo

Court 2 – ore 10:00

Alexander Shevchenko 🇰🇿 vs Marton Fucsovics 🇭🇺

Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴 vs Laura Siegemund 🇩🇪

Federico Arnaboldi vs Otto Virtanen (Non prima 13:00)

Ella Seidel vs (22) Anna Bondar

Court 15 – ore 10:00

Jule Niemeier 🇩🇪 vs Antonia Ruzic 🇭🇷

Vit Kopriva 🇨🇿 vs Nishesh Basavareddy 🇺🇸

(2) Anna Blinkova vs Anca Todoni 🇷🇴 (Non prima 13:00)

Court 4 – ore 10:00

Jaime Faria 🇵🇹 vs Carlos Taberner 🇪🇸

(12) Hailey Baptiste vs Jil Teichmann 🇨🇭 (Non prima 12:30)

Hugo Dellien 🇧🇴 vs Vilius Gaubas 🇱🇹

(4) Maya Joint vs (15) Viktorija Golubic