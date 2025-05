Sinner torna in campo: finita la sospensione, oggi conferenza stampa e allenamento a Roma

Jannik Sinner finisce oggi 5 maggio 2025 la sospensione che pesava su di lui dal caso dei positività dello scorso anno. Il tennista italiano potrà tornare a competere immediatamente nel Masters 1000 di Roma, torneo in cui terrà una conferenza stampa questo stesso lunedì alle 16:00, per poi allenarsi successivamente sul Campo Centrale del Foro Italico a partire dalle 19:00 per due ore con Jiri Lehecka.

La sospensione di tre mesi, iniziata il 9 febbraio 2025, è stata il risultato di un accordo tra Sinner e l’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) dopo che quest’ultima aveva accettato che il tennista “non aveva alcuna intenzione e non aveva ottenuto alcun vantaggio competitivo dai due test positivi” alla sostanza vietata clostebol.

Il numero uno del mondo, che ha mantenuto la sua posizione in classifica nonostante l’assenza dai campi, non ha giocato da quando ha vinto l’Australian Open all’inizio della stagione (26 gennaio ultima partita disputata. La sanzione gli ha fatto saltare diversi tornei importanti, tra cui i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid.

Il suo ritorno agli Internazionali d’Italia, torneo di casa, è particolarmente significativo. Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, aveva notato che sebbene il caso fosse “un’ingiustizia vergognosa”, la fine del divieto segnerà “la fine di un incubo” per Sinner.

Le attività in programma oggi segnano ufficialmente il ritorno di Sinner nel circuito ATP, dove cercherà di riprendere la sua stagione in vista del Roland Garros, secondo Grande Slam dell’anno che inizierà il 25 maggio.





Francesco Paolo Villarico