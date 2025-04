Djokovic non giocherà a Roma

Novak Djokovic ha deciso di saltare gli Internazionali d’Italia 2025, al via la prossima settimana al Foro Italico. La comunicazione viene direttamente dal torneo che ha annunciato il forfait del campione serbo, sei volte vincitore nel massimo evento italiano (solo Nadal vanta più successi nella storia degli IBI). Al Masters 1000 di Roma Djokovic ha vinto complessivamente 68 delle 80 partite giocate in carriera, e proprio sul rosso romano ha tagliato l’importante traguardo della vittoria n.1000 in carriera (nel 2022).

Novak Djokovic has announced he won’t take part to #IBI25. See you next year, Nole ❤️‍ pic.twitter.com/UfRmUck5kc — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) April 29, 2025

Dopo le parole pronunciate a Madrid, con lo scoramento per le inattese sconfitte nei Masters 1000 – categoria di tornei che era solito dominare – si fanno sempre fosche le nuvole all’orizzonte del serbo. Novak probabilmente ha deciso di disertare l’appuntamento del Foro Italico per concentrare tutta la sua preparazione in vista di Roland Garros. Ma, con pochissime partite sulle gambe dopo Miami, sono due match su terra battuta ed entrambi persi (da Tabilo a Monte Carlo e contro Arnaldi a Madrid), riuscirà a ritrovare una buona condizione ed essere “da corsa” per il titolo?

Marco Mazzoni