Giornata cancellata al Madrid Open per il black out nazionale

Gli organizzatori del Masters e WTA 1000 di Madrid sono stati costretti a cancellare tutti gli incontri in programma nella giornata di lunedì 28 aprile per colpa del gravissimo black out nazionale che sta paralizzando il paese e la sua capitale.

“Per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione e per garantire la sicurezza, il blackout generale che ha colpito la Spagna lunedì 28 aprile ha costretto alla cancellazione delle sessioni diurne e notturne del Mutua Madrid Open”, questo si legge nel comunicato diffuso alla stampa e via social.

Por motivos ajenos a la organización y para garantizar la seguridad, el apagón general que ha afectado a España este lunes 28 de abril, obliga a suspender tanto la sesión de día como de noche en el Mutua Madrid Open.#MMOPEN —•—

For reasons beyond the control of the… pic.twitter.com/zjPJP2h5i7 — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2025

Alle 12.32 si è verificata una totale interruzione dell’elettricità che ha letteralmente spento la Spagna, buona parte del Portogallo e anche aree del sud della Francia (dove la situazione è tornata già alla normalità). Il servizio elettrico nazionale si è subito attivato per trovare una soluzione ma il guasto è molto complesso, “una situazione senza precedenti” comunicano dalla Spagna. Ancora sconosciuta la causa che ha portato al blackout.

La rete elettrica è tornata a funzionare a metà pomeriggio, a partire dalla parte nord del paese e quindi in quella sud, ma persistono gravi problemi in tutta la penisola iberica. Madrid al momento della decisione di cancellare le partite del torneo è ancora affetta dal black out che ha mandato in tilt tutti i servizi, trasporti, strade e comunicazioni. Una situazione senza precedenti che ha colpito duramente il Madrid Open, costretto a cancellare tutti gli incontri previsti per ovvi motivi di sicurezza e funzionamento dei sistemi. Ripotiamo una clip video girata alla Caja Magica, con gli spettatori che escono nel buio della parte coperta dell’impianto di Madrid.

El corte masivo de energía eléctrica en España, desde el Madrid Open. Las autoridades señalan que tardará de 6 a 10 horas en repararse. pic.twitter.com/ls4GWDpP4v — Set Tenis (@settenisok) April 28, 2025

Secondo le autorità nazionali, il sistema riprenderà il pieno regime entro 10 ore (da metà pomeriggio), quindi la giornata di domani dovrebbe svolgersi regolarmente, a meno di ulteriori blocchi. Attendiamo la programmazione di domani, dove verrano rischedulati tutti i match non disputati lunedì.

Marco Mazzoni