Challenger 50 Porto Alegre: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Gianluca Mager nelle quali

Challenger 50 Porto Alegre – Tabellone Principale – terra

(1) Alvaro Guillen Meza vs Matheus Pucinelli De Almeida

Qualifier vs Qualifier

Mateus Alves vs Lautaro Midon

Qualifier vs (5) Juan Carlos Prado Angelo

(3) Santiago Rodriguez Taverna vs Zdenek Kolar

Qualifier vs Alejo Lorenzo Lingua Lavallen

Guido Ivan Justo vs Gonzalo Villanueva

Qualifier vs (6) Genaro Alberto Olivieri

(8) Nicolas Alvarez Varona vs Pedro Boscardin Dias

Qualifier vs (WC) Eduardo Ribeiro

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Pedro Sakamoto

(PR) Blaise Bicknell vs (4) Juan Bautista Torres

(7) Daniel Dutra da Silva vs Renzo Olivo

Franco Roncadelli vs (SE) Alex Barrena

(WC) Vicente Freda vs (Alt) Joao Lucas Reis Da Silva

(WC) Luis “Guto” Miguel vs (2) Murkel Dellien

Challenger 50 Porto Alegre – Tabellone Qualificazione – terra

Quadra 1 – ore 15:00

Gianluca Mager 🇮🇹 vs Mateo Barreiros Reyes 🇧🇷

Pedro Dietrich 🇧🇷 vs Conner Huertas del Pino 🇵🇪

Jose Pereira 🇧🇷 vs Pedro Rodrigues 🇧🇷

Luciano Emanuel Ambrogi 🇦🇷 vs Percy Buffara 🇧🇷

Quadra 2 – ore 15:00

Pedro Pinto 🇧🇷 vs Bruno Kuzuhara 🇺🇸

Igor Gimenez 🇧🇷 vs Joao Eduardo Schiessl 🇧🇷

Ignacio Monzon 🇦🇷 vs Lorenzo Joaquin Rodriguez 🇦🇷

Alexander Klintcharov 🇳🇿 vs Juan Estevez 🇦🇷

Quadra 3 – ore 15:00

Valerio Aboian 🇦🇷 vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos 🇧🇷

Hernan Casanova 🇦🇷 vs Wilson Leite 🇧🇷

Fermin Tenti 🇦🇷 vs Leonardo Aboian 🇦🇷

Nicolas Kicker 🇦🇷 vs Arklon Huertas Del Pino Cordova 🇵🇪