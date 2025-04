Luciano Darderi avanza con autorità a Madrid: Halys superato in due set

Luciano Darderi approda al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, superando con autorità il francese Quentin Halys con il punteggio di 6-4, 6-4. Una prestazione solida quella dell’italo-argentino, che conferma il suo ottimo momento di forma nella stagione sulla terra battuta.

Il numero 46 del ranking ATP ha mostrato grande solidità nei momenti chiave del match, riuscendo a gestire con maturità le fasi più delicate dell’incontro.

Nel primo set, Darderi è partito forte portandosi avanti per 4-2, per poi subire un momentaneo controbreak nell’ottavo gioco. L’azzurro non si è disunito e ha risposto immediatamente strappando nuovamente il servizio al transalpino nel nono game, chiudendo così la frazione sul 6-4 dopo aver tenuto senza problemi l’ultimo game di battuta del parziale.

Nel secondo set, il copione si è ripetuto con l’italo-argentino che ha trovato il break decisivo nel quinto gioco. Da quel momento, Darderi non ha più concesso opportunità al suo avversario nei propri turni di servizio, mantenendo un livello di gioco costante fino alla conclusione della partita, sempre con il punteggio di 6-4.

La vittoria di oggi rappresenta un altro importante passo avanti per Darderi nel suo percorso di crescita, dopo gli ottimi risultati ottenuti nei mesi scorsi che lo hanno portato a scalare la classifica fino all’attuale posizione numero 46, vicino di nuovo al suo best ranking.

Il cammino dell’azzurro nel prestigioso torneo madrileno proseguirà ora con una sfida decisamente più impegnativa: al secondo turno troverà infatti l’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero 16 del torneo e attualmente 17° nel ranking mondiale. Il ventisettenne statunitense rappresenterà un test significativo per valutare le ambizioni di Darderi in questo Masters 1000.

Per l’italo-argentino sarà fondamentale mantenere lo stesso livello di concentrazione e solidità mostrato contro Halys se vorrà avere chance contro un giocatore esplosivo e imprevedibile come Tiafoe, che sulla terra battuta può risultare particolarmente pericoloso grazie alla sua potenza e creatività.

ATP Madrid Quentin Halys Quentin Halys 4 4 Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 Q. Halys 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 4-4 → 4-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Q. Halys 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Statistica Halys 🇫🇷 Darderi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 245 311 Ace 6 5 Doppi falli 3 0 Prima di servizio 28/59 (47%) 29/48 (60%) Punti vinti sulla prima 20/28 (71%) 23/29 (79%) Punti vinti sulla seconda 17/31 (55%) 15/19 (79%) Palle break salvate 4/7 (57%) 2/3 (67%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 85 147 Punti vinti sulla prima di servizio 6/29 (21%) 8/28 (29%) Punti vinti sulla seconda di servizio 4/19 (21%) 14/31 (45%) Palle break convertite 1/3 (33%) 3/7 (43%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 8/14 (57%) 3/3 (100%) Vincenti 27 18 Errori non forzati 32 8 Punti vinti al servizio 37/59 (63%) 38/48 (79%) Punti vinti in risposta 10/48 (21%) 22/59 (37%) Totale punti vinti 47/107 (44%) 60/107 (56%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 214 km/h (132 mph) 219 km/h (136 mph) Velocità media prima 197 km/h (122 mph) 187 km/h (116 mph) Velocità media seconda 160 km/h (99 mph) 160 km/h (99 mph)





Francesco Paolo Villarico