Ranking ATP: Sinner primo del mondo almeno fino alla prima decade di Giugno

Nel giorno in cui il Masters 1000 di Madrid entrava nel vivo, Carlos Alcaraz ha dovuto prendere la dolorosa decisione di rinunciare alla competizione. Lo spagnolo, afflitto da un’infiammazione all’adduttore della gamba destra che già ieri lo aveva costretto a saltare la seduta di allenamento, ha preferito tutelare la propria salute ritirandosi prima del secondo turno.

Sinner al comando per 52 settimane

Il forfait di Alcaraz ha ripercussioni immediate anche sulla classifica mondiale: perdendo infatti i punti conquistati dodici mesi fa – quando il murciano fu eliminato ai quarti di finale da Andrey Rublev – si spalanca il trono per Jannik Sinner. Il campione italiano, in testa al ranking ATP dallo scorso 10 giugno, potrà così vantare la certezza di mantenere il primato per un intero anno (52 settimane), almeno fino al lunedì successivo alla finale del Roland Garros, fissato per il 9 giugno.

Zverev: un avversario nella scia, ma non un sorpasso

A rafforzare ulteriormente la posizione di Sinner contribuisce il calendario dei tornei di primavera. Aleksander Zverev, attuale numero due del mondo, difenderà i punti maturati con il successo agli Internazionali di Roma 2024 subito dopo Madrid. Anche in caso di una nuova affermazione nella capitale d’Italia, il tedesco non potrà recuperare terreno sufficiente per insidiare Sinner, che continuerà a guardare dall’alto verso il basso i suoi inseguitori… almeno fino alle sfide sulla terra rossa parigina.





Francesco Paolo Villarico