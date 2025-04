Fine dell’avventura di Bellucci a Madrid: Dzumhur vince in tre set una battaglia carica di tensione. I due tennisti alla fine della partita non si stringono la mano (Video)

Finisce con una sconfitta e senza stretta di mano l’avventura di Mattia Bellucci al Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano è stato superato dal bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2 in un match ricco di polemiche e momenti di alta tensione tra i due giocatori.

Dopo un buon avvio che aveva visto Bellucci aggiudicarsi il primo set per 6-4 grazie a un tennis solido e vario, la partita è progressivamente scivolata verso una spirale di provocazioni reciproche e battibecchi che hanno condizionato l’andamento dell’incontro. Particolarmente tesi i momenti nel secondo set, quando entrambi i giocatori hanno servito dal basso in segno di sfida all’avversario, creando un’atmosfera elettrica sul campo.

Il lombardo, pur mostrando lampi del suo talento con diversi colpi vincenti, non è riuscito a mantenere la necessaria continuità, cedendo il secondo parziale per 6-4 e subendo poi un crollo nel set decisivo, dove Dzumhur ha preso rapidamente il comando delle operazioni portandosi sul 3-0 e gestendo poi il vantaggio fino alla conclusione.

A fake-out handshake 😳 No love lost between Dzumhur & Bellucci 😬#MMOpen pic.twitter.com/cInM5p8ojv — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2025

Primo set: Il set ha mostrato un buon livello di tennis da entrambi i giocatori, con Bellucci che è riuscito a prendere il sopravvento nei momenti decisivi. L’azzurro ha ottenuto un break nel terzo game, portandosi sul 2-1, dimostrando grande qualità nei colpi da fondo campo e in particolare nel dritto incrociato stretto.

Dopo aver consolidato il vantaggio sul 3-1, Bellucci ha mantenuto il controllo del set nonostante un momento di difficoltà sul 4 a 3, quando ha dovuto annullare una palla del controbreak a Dzumhur, che stava tentando di rientrare nel match.

Nel decimo game, sul proprio servizio, Bellucci ha chiuso il parziale con il suo primo ace dell’incontro dopo aver annullato un’altra chance di controbreak al bosniaco (Scambio interminabile condotto con coraggio dall’azzurro, che piega la difesa dell’avversario a suon di rovesci).

Durante tutto il set, Bellucci ha mostrato un buon repertorio tecnico, alternando efficacemente il gioco da fondo con discese a rete e palle corte. Particolarmente notevole un suo dritto lungolinea in corsa vincente che ha entusiasmato il pubblico.

Dzumhur, dal canto suo, ha cercato di variare il gioco con frequenti smorzate e variazioni di ritmo, ma non è riuscito a contenere la maggiore potenza dell’italiano nei momenti chiave del set.

Secondo set: L’avvio del set è stato caratterizzato da alcuni momenti di tensione tra i giocatori. Dopo un toilet break richiesto da Bellucci, che ha causato una lunga pausa, al rientro in campo si sono verificati episodi controversi, incluso un servizio dal basso di Dzumhur con l’avversario quasi di spalle, con il bosniaco che pretendeva fosse considerato ace. Poco dopo, Bellucci ha risposto con una provocazione simile, servendo a sua volta dal basso e realizzando un ace.

A dispetto di questa atmosfera tesa, l’italiano è partito forte, ottenendo un break immediato nel primo game grazie a un passante di rovescio vincente. Bellucci ha poi confermato il vantaggio portandosi sul 2-0, ma la sua solidità è progressivamente diminuita.

Dzumhur ha mostrato grande grinta recuperando il break nel quarto game, approfittando di un calo dell’azzurro che ha commesso diversi errori con il dritto. Da quel momento, il set è proseguito seguendo i turni di servizio fino al decisivo decimo game.

Sul 5-4 in favore del bosniaco, Bellucci ha servito per restare nel set, trovandosi ad affrontare un set point sul 30-40. Nonostante un ace provvidenziale che gli ha permesso di annullarlo, il lombardo ha continuato a commettere errori, concedendo un’altra opportunità all’avversario con un doppio fallo dopo aver annullato un secondo set point. Il punto decisivo è arrivato a causa di una volèe di rovescio sbagliata dell’azzurro, che ha così consegnato il set a Dzumhur che alla terza palla set chiudeva la frazione per 6 a 4.

Terzo set: Il parziale è iniziato subito in salita per l’italiano, con Dzumhur che ha tenuto il servizio nel game d’apertura nonostante un buon avvio di Bellucci con un dritto inside out vincente. La situazione è precipitata nel secondo game, quando il bosniaco ha strappato il servizio all’azzurro grazie anche a una risposta favorita dal nastro, portandosi sul 2-0.

Nonostante Bellucci abbia avuto tre palle del controbreak immediate sul 0-40, Dzumhur è riuscito a salvarsi con grande tenacia, annullando tutte le opportunità del lombardo e confermando il break con un punto spettacolare concluso con una combinazione di palla corta, pallonetto e stop volley.

Sul punteggio di 3-0, l’italiano è finalmente riuscito a muovere il punteggio, tenendo il servizio con autorità grazie a un dritto inside out vincente e un’ottima smorzata. Tuttavia, il bosniaco ha continuato a mantenere il controllo del match, portandosi sul 4-1 con un dritto in contropiede vincente.

Bellucci ha tentato di restare aggrappato all’incontro, riducendo lo svantaggio sul 4-2 con uno splendido dritto lungolinea vincente, ma Dzumhur ha mostrato una solidità impressionante, resistendo anche a una palla del controbreak sul 30-40 del settimo game grazie a un serve and volley pazzesco.

Il match si è concluso nell’ottavo game, con Bellucci che ha servito per restare nell’incontro ma ha ceduto definitivamente con un rovescio lungolinea che è terminato in corridoio. Il finale è stato caratterizzato da una chiusura poco decorosa, con i due giocatori che hanno evitato di stringersi la mano, evidenziando la tensione che ha permeato l’intero incontro.

ATP Madrid Damir Dzumhur Damir Dzumhur 4 6 6 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 4 2 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 D. Dzumhur 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 D. Dzumhur 15-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 4-5 → 4-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 0-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Dzhumur 🇧🇦 Bellucci 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 285 244 Ace 0 4 Doppi falli 2 2 Prima di servizio 67/92 (73%) 59/95 (62%) Punti vinti sulla prima 42/67 (63%) 37/59 (63%) Punti vinti sulla seconda 16/25 (64%) 17/36 (47%) Palle break salvate 9/11 (82%) 7/11 (64%) Giochi di servizio giocati 14 14 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 155 106 Punti vinti sulla prima di servizio 22/59 (37%) 25/67 (37%) Punti vinti sulla seconda di servizio 19/36 (53%) 9/25 (36%) Palle break convertite 4/11 (36%) 2/11 (18%) Giochi di risposta giocati 14 14 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 15/23 (65%) 7/16 (44%) Vincenti 18 33 Errori non forzati 31 59 Punti vinti al servizio 58/92 (63%) 54/95 (57%) Punti vinti in risposta 41/95 (43%) 34/92 (37%) Totale punti vinti 99/187 (53%) 88/187 (47%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 195 km/h (121 mph) 224 km/h (139 mph) Velocità media prima 173 km/h (107 mph) 194 km/h (120 mph) Velocità media seconda 146 km/h (90 mph) 164 km/h (101 mph)





Marco Rossi