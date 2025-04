Camila Giorgi dalla racchetta all’Isola dei Famosi: nuova vita sotto i riflettori

A un anno dal suo silenzioso addio al tennis, Camila Giorgi è pronta a tornare sotto i riflettori in una veste completamente nuova. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, l’ex tennista marchigiana farà parte del cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, il popolare reality show che andrà in onda su Canale 5 a maggio con la conduzione di Veronica Gentili.

La Giorgi dovrebbe quindi essere tra i protagonisti che si metteranno alla prova nelle difficili condizioni di Cayos Cochinos, nell’arcipelago honduregno, in quello che rappresenta un drastico cambio di scenario rispetto ai campi da tennis che l’hanno vista brillare fino alla 26esima posizione del ranking WTA.

Il suo congedo dal mondo dello sport professionistico è stato emblematico del suo carattere: nessun annuncio ufficiale, nessuna celebrazione, nessun tour d’addio. Una scelta che riflette il legame spesso turbolento che Giorgi ha avuto con il tennis, sport in cui ha comunque lasciato il segno grazie al suo gioco aggressivo e alle vittorie prestigiose, come quella al WTA 1000 di Montreal nel 2021.

La vita dell’ex tennista ha subito profondi cambiamenti negli ultimi mesi. Dopo aver affrontato problemi con il Fisco italiano, la Giorgi ha deciso di trasferirsi in Argentina, terra d’origine dei suoi genitori, dove ha iniziato una relazione con Ramiro Marra, figura di spicco della politica locale. Marra, attuale legislatore di Buenos Aires, ha un passato come deputato di La Libertad Avanza, il partito di destra guidato dall’attuale presidente argentino Javier Milei.

Nel frattempo, Camila si è dedicata con particolare attenzione ai social network e al settore della moda, dove la sua immagine elegante e il suo stile distintivo le hanno permesso di costruirsi una solida base di follower e alcune collaborazioni commerciali.

La sua nuova avventura televisiva si intreccia inoltre con una vicenda giudiziaria ancora aperta: Giorgi è coinvolta in un’indagine a Vicenza riguardante i falsi vaccini anti-Covid. In merito a questa situazione, l’ex tennista aveva dichiarato: “Sono rimasta sorpresa dalla dottoressa perché mi fidavo di lei. La puntura l’ho fatta, mi ha dato il Green Pass. Ho scoperto dopo che non era un vaccino per il Covid, poi però l’ho fatto”. Curiosamente, l’udienza relativa a questo caso è fissata proprio a maggio, lo stesso periodo in cui dovrebbe iniziare la sua esperienza in Honduras.

La partecipazione all’Isola dei Famosi segna l’inizio di un nuovo capitolo per la Giorgi, che sembra determinata a rimanere sotto i riflettori, seppur in un contesto completamente diverso da quello sportivo. Una trasformazione da tennista a personaggio mediatico che molti ex atleti hanno intrapreso prima di lei, ma che nel suo caso appare particolarmente intrigante, considerando la riservatezza che l’ha sempre contraddistinta durante la carriera agonistica.





Marco Rossi