Moutet scatena il caos a Madrid: racchetta rotta, simulazione? e ritiro tra i fischi (Video)

Un’altra scena controversa con protagonista Corentin Moutet. Probabilmente il lettore non si sorprenderà nel leggere il titolo dell’articolo: riflette un nuovo show del francese, questa volta al Mutua Madrid Open 2025.

Sotto di un set e di un break contro il connazionale Harold Mayot, Corentin ha dato libero sfogo alla sua follia ancora una volta: ha rotto la racchetta, ricevuto un punto di penalizzazione (avendo già accumulato diversi warning), ha fatto finta di consegnarla a un bambino tra il pubblico e ha poi scelto di ritirarsi, senza preavviso, lamentando un infortunio alla parte bassa della schiena.

Quite an ending 😳@HaroldMayot1 wins his first ATP Masters 1000 match by defeating Moutet 6-3 4-2 ret.#MMOpen pic.twitter.com/UcrDjnhuTu

— Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2025