Federico Cinà conquista il primo successo a Madrid: battuto Wong in due set

Federico Cinà ha ottenuto la sua seconda vittoria in carriera a livello ATP, sfruttando pienamente la wild card ricevuta per accedere al secondo turno del Mutua Madrid Open. Il giovane talento italiano ha superato il rappresentante di Hong Kong Coleman Wong con il punteggio di 7-6 (5), 6-1 dopo 1 ora e 19 minuti di partita in un match giocato con grande personalità.

Il palermitano, numero 373 del ranking mondiale, ha affrontato l’avversario (n.169 ATP) con notevole maturità, riuscendo a mantenere la calma nei momenti decisivi del tie-break del primo set per poi prendere subito il largo nel secondo parziale, dominato dall’inizio alla fine.

Le statistiche confermano l’ottima prestazione di Cinà, che ha chiuso il match con il 76% dei punti vinti con la prima di servizio, entrata il 67% delle volte, e il 71% con la seconda. Numeri leggermente peggiori per Wong, che ha vinto il 68% con la prima di servizio (entrata nel 71% delle occasioni) e il 59% con la seconda.

Il giovane azzurro, che aveva già ottenuto la sua prima vittoria ATP a Miami grazie a una wild card, avrà ora l’opportunità di confrontarsi con un avversario di alto livello: al secondo turno troverà infatti l’americano Sebastian Korda, numero 24 del mondo.

Primo set: Il set è stato dominato dai turni di servizio, con entrambi i giocatori particolarmente efficaci. Cinà ha mostrato numeri impressionanti al servizio, vincendo il 100% dei punti con la prima (entrata il 50% delle volte) e l’82% con la seconda, perdendo in totale solo due punti nei suoi turni di battuta nel corso dell’intero parziale.

L’unica vera occasione per strappare il servizio all’avversario si è presentata a Cinà sul 3-3, quando ha avuto una palla break. Wong è però riuscito a salvarsi con una prima vincente, mantenendo l’equilibrio fino al tie-break.

Nel momento decisivo, l’italiano ha iniziato bene grazie a un pizzico di fortuna, con una risposta che ha toccato il nastro ed è caduta nel campo dell’avversario. Dopo aver perso immediatamente il mini-break, Cinà è riuscito a rimanere concentrato nei punti chiave. Sul 5-5, ha giocato un punto perfetto con seconda carica ad uscire e rovescio lungolinea vincente, e sul set point ha chiuso con una splendida risposta sulla prima al corpo di Wong, impattando bene con il rovescio e trovando il vincente per il 7-5 finale.

Durante il set, Cinà ha mostrato la sua sensibilità di tocco con alcune smorzate efficaci e un lob chirurgico, alternando colpi profondi a variazioni che hanno messo in difficoltà l’asiatico. Da segnalare che Wong, cresciuto tennisticamente all’accademia di Rafael Nadal in Spagna, ha spesso accompagnato i suoi punti vincenti con un “vamos”.

Secondo set: L’inizio del secondo set ha visto Cinà mantenere il servizio nel game d’apertura dopo aver salvato una situazione delicata sul 15-30. Da quel momento, l’italiano ha preso il controllo del match, strappando immediatamente il servizio a Wong nel secondo game grazie a una risposta profonda che ha messo in difficoltà l’asiatico, costringendolo all’errore.

Sul 2-0, Cinà ha dovuto fronteggiare la prima palla break dell’incontro. In un momento di tensione, il palermitano ha mostrato grande personalità, servendo un’ottima prima ad uscire, accelerando con un rovescio in contro-balzo sulla riga e chiudendo il punto con un preciso dritto inside-in. Dopo aver mantenuto il servizio dopo aver annullato un’altra palla break ha consolidando il vantaggio sul 3-0.

Wong è riuscito a sbloccarsi sul 3-1, tenendo il servizio a zero, ma è stato solo un breve momento di respiro. Cinà ha continuato a giocare con grande varietà, alternando colpi potenti a tocchi delicati, come dimostrato dall’ottima smorzata eseguita sul 4-1 (30-0) che ha tenuto la palla bassa e corta.

Il colpo decisivo è arrivato nel sesto game, quando Cinà ha ottenuto un secondo break rimanendo aggressivo in risposta. Con un rovescio incrociato stretto ha guadagnato una palla break e poi ha sfruttato un errore di Wong, che ha tentato un attacco di rovescio rimasto corto.

Servendo per il match sul 5-1, il giovane italiano non ha tremato. Dopo essersi guadagnato due match point con una combinazione servizio e rovescio, ha chiuso l’incontro al primo tentativo grazie a una seconda di servizio efficace che ha provocato l’errore in risposta di Wong.

ATP Madrid Federico Cina Federico Cina 7 6 Coleman Wong Coleman Wong 6 1 Vincitore: Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 C. Wong 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Wong 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 C. Wong 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Wong 15-0 30-0 ace 5-5 → 5-6 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Wong 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Cina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Wong 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Cina 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Cinà 🇮🇹 Wong 🇭🇰 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 315 277 Ace 1 2 Doppi falli 0 0 Prima di servizio 42/63 (67%) 41/58 (71%) Punti vinti sulla prima 32/42 (76%) 28/41 (68%) Punti vinti sulla seconda 15/21 (71%) 10/17 (59%) Palle break salvate 2/2 (100%) 2/4 (50%) Giochi di servizio giocati 10 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 145 52 Punti vinti sulla prima di servizio 13/41 (32%) 10/42 (24%) Punti vinti sulla seconda di servizio 7/17 (41%) 6/21 (29%) Palle break convertite 2/4 (50%) 0/2 (0%) Giochi di risposta giocati 9 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 3/3 (100%) 7/12 (58%) Vincenti 19 15 Errori non forzati 17 26 Punti vinti al servizio 47/63 (75%) 38/58 (66%) Punti vinti in risposta 20/58 (34%) 16/63 (25%) Totale punti vinti 67/121 (55%) 54/121 (45%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 197 km/h (122 mph) 215 km/h (133 mph) Velocità media prima 175 km/h (108 mph) 192 km/h (119 mph) Velocità media seconda 151 km/h (93 mph) 162 km/h (100 mph)





Francesco Paolo Villarico