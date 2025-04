Brutta giornata per Rafael Jódar: squalificato dal match universitario per un gesto di stizza

Rafael Jódar sta disputando una stagione eccezionale nel tennis universitario statunitense, ma quanto accaduto nell’incontro tra la sua squadra, Virginia Sports, e la Stanford University, rappresenta una macchia nel suo curriculum finora impeccabile.

Il tennista madrileno è stato infatti squalificato per aver colpito con violenza una pallina contro la recinzione, con l’impatto avvenuto molto vicino alla panchina dove i giocatori e lo staff tecnico della squadra di Stanford erano posizionati. Questo gesto è stato interpretato come un’azione violenta da parte del Giudice di sedia, che ha deciso per l’immediata squalifica.

Un episodio spiacevole che offusca momentaneamente il brillante percorso di Jódar nel circuito universitario americano, dove si stava mettendo in luce con prestazioni di alto livello. La reazione impulsiva gli è costata cara, rappresentando un campanello d’allarme per il giovane spagnolo che dovrà imparare a gestire meglio le proprie emozioni nei momenti di tensione.

Questo tipo di episodi non sono rari nel mondo del tennis, anche a livello professionistico, e spesso servono come importanti lezioni per la crescita personale e sportiva di un atleta. Resta da vedere come Jódar reagirà a questo incidente e se saprà trarne insegnamento per il prosieguo della sua promettente carriera.





Marco Rossi