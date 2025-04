Rune, il “terzo incomodo” è tornato

“Quando ho subito il break nel primo set, ho pensato che non era necessario colpire ogni palla cercando di spedirla sulla linea per un vincente. Mi sono chiesto: ‘Cosa ha fatto Novak quando l’ha battuto?’. Ho ripensato nella mia testa alla finale olimpica e ho cercato di giocare quello stile, consistente, facendolo colpire molte palle per lui non comode, tenendolo lì nella lotta. Sono molto contento di come sono riuscito a mantenere la calma quando contava, e sono stato davvero coraggioso”. In queste parole c’è tutta l’essenza del “nuovo” Holger Rune, nuovo campione al 500 di Barcellona con una splendida corsa terminata battendo il favoritissimo Alcaraz in finale, ma soprattutto tennista pienamente ritrovato al massimo livello. Abbiamo più volte raccontato le peripezie del tosto danese, altro classe 2003 decollato verso l’élite del tennis… fin troppo presto. Quel n.4 ATP raggiunto nel 2023 era prematuro, e per assurdo dannoso. Può sembrare un paradosso, ma non lo è affatto.

Il tennis è uno sport durissimo. A livello mentale può diventare persino malvagio quando sposta equilibri ancora instabili, creando fratture difficilissime da sanare. Può farti pensare di esser arrivato dove volevi arrivare in un lampo, con qualche settimana di prestazioni top che hanno esaltato il tuo talento. Illusione gravissima se non hai costruito il tuo percorso interiore vivendo e superando difficoltà vere, sostanziali. Se non hai una base abbastanza solida per reggere questa nuova dimensione, la caduta è inevitabile e può incancrenirsi in un vortice perverso quando il tuo carattere è ruvido, con un’autostima esagerata che ti fa perdere lucidità nelle scelte, quando ti porta a non ascoltare per davvero chi ha più esperienza di te e ti ammonisce su quel che sarebbe meglio fare per invertire la rotta. Rune ha vissuto tutto questo, esaltazione per un’esplosione repentina, crollo verticale e un periodo di stasi con tante, troppe scelte sbagliate, che l’ha fatto restare ai margini dei migliori con qualche partita di ottimo livello in mezzo a sconfitte inaccettabili per la sua classe. Rune sembra averlo capito, e averne fatto tesoro.

L’ha raccontato nelle interviste nella settimana di Barcellona, affermando in sintesi di aver riflettuto su come abbia gestito male in passato il suo tempo, i rapporti con i collaboratori – presi e mollati con parziale indifferenza, soprattutto senza la apertura mentale e visione di ascoltare e trarre da loro quel che di buono potevano e volevano dargli. Holger ha scelto di tornare al passato, di rallentare e seguire le orme di un percorso iniziale che tanto bene l’aveva guidato nei mesi dorati della sua prima esplosione. Un bagno di umiltà necessario, frutto di brutte sconfitte e pure diversi fischi di molti stadi che non sempre hanno gradito le sue esternazioni in campo ed atteggiamenti un po’ da bullo. Il danese ha mangiato la sua discreta dose di polvere, ha avuto il tempo per rimuginare e anche sanare qualche problema fisico, in particolare alla schiena, per una discutibile evoluzione del movimento di servizio (basare tutto solo sulla forza e lo strappo muscolare è un errore clamoroso, che paghi a medio termine…). Un tempo necessario a formarlo e farlo riflettere, e ripresentarlo in campo molto, molto forte. Questo infatti, alla fine, è l’aspetto più interessante: il Rune ammirato a Barcellona e già in precedenza ad Indian Wells (con ancora qualche scoria da eliminare dal suo sistema nervoso) è un tennista fortissimo, completo, super competitivo. Non è sorprendente che questa meravigliosa settimana sia arrivata sulla terra battuta.

Rune infatti è un meraviglioso tennista da terra rossa, forse addirittura il più forte di tutti potenzialmente nella nuova generazione, anche di Alcaraz. È un’affermazione un po’ forte, ma se ci pensiamo bene il danese ha davvero tutto quello che serve per eccellere sul mattone tritato. Ha potenza da vendere, sostenuto da due gambe che pompano energia come due pistoni di un motore da GP; ha colpi che possono passare senza problemi da rotazioni discretamente vivaci a strappi piatti tirati a massima velocità; è piuttosto equilibrato tra diritto e rovescio, e riesce anche a tagliare la palla col back per difendersi e cambiare ritmo; con la risposta può spaccare la palla in quattro e soprattutto è un agonista feroce, uno che se gioca sereno e focalizzato non molla niente, uno che sguazza via velocissimo nelle paludi della lotta punto su punto, il suo habitat naturale. Il miglior Rune è l’identikit del tennista ideale a dominare su terra battuta, e per questo già nel 2023 l’avevo indicato come potenziale vincitore a Roland Garros, se non quell’anno nel prossimo futuro. Dopo aver vissuto il suo periodo di maturazione e contrasti, eccolo di nuovo qua, in top 10 e con prospettive clamorose nei prossimi tornei e settimane. Se Holger manterrà la forza fisica, fiducia tecnica e lucidità mostrata al “Godò”, beh, questo è assolutamente da corsa per Madrid, per Roma e soprattutto per Roland Garros.

Nella finale di Barcellona è stato agevolato dal problema fisico sofferto da Alcaraz nel secondo set, ma aveva interpretato la partita in modo perfetto. Fisicità, potenza nei colpi ma senza esagerare; è andato sotto ed è risalito, portando Carlos allo stremo sotto una furia di pallate vigorose, controllate, senza strappi eccessivi o rischi assurdi. Carlos è talento puro, può incendiare una partita con vincenti imprendibili, ma se lo agganci nella lotta e gli metti tonnellate di pressione tenendolo nello scambio, alla fine lui dallo scambio esce con un vincente o un errore. Rune è stato lì, l’ha aspettato al varco e l’ha fatto lavorare in tutti i sensi, prendendosi alla fine una meritatissima vittoria. Holger ha il piglio di chi non muore mai, anzi si esalta quando la lotta si fa dura e fa la faccia cattiva. Ha il phisique du role del “Villain” di turno, quello che magari molti detestano ma che alla fine ce la fa e vince. Un ruolo forse per molti scomodo, ma non per lui, che con quel caratterino è perfetto per sfidare i migliori e portarli al limite. Anche il nostro Jannik Sinner, che ha sempre sofferto e non poco contro di lui, per la sua fisicità, per il suo agonismo, per i suoi colpi pesanti e vincenti.

Rune sembra davvero tornato nel posto che gli spetta: la top 10, i grandi tornei, a battagliare con le sue armi e ruvidità contro Jannik e Carlos. Il “terzo incomodo” sembra davvero tornato, ed è una splendida notizia per il tennis. Si può non amare il suo carattere, quei sorrisi beffardi a volte un po’ insolenti, ma come non apprezzare quella potenza, quella completezza tecnica e il grandissimo spettacolo che regala ogni volta che scende in campo con il piede giusto e battaglia alla pari con Sinner, Alcaraz e i migliori. Lo ami o lo odi, ma non ti lascia indifferente. Bentornato, Holger.

Marco Mazzoni