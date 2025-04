ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (Giovedì 17 Aprile 2025)

Nonostante la pioggia, si ritorna in campo nel giovedì del terzo dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Ancora pioggia nella mattinata, evento climatico che ha costretto gli organizzatori a far partire la giornata alle 14.30 su due campi.

Quattro i match conclusi, tutti del main draw femminile.

Salutano il torneo due tenniste italiane: la qualificata Vittoria Paganetti (sconfitta con un doppio 6-2 da un’altra tennista uscita dal tabellone cadetto, l’ucraina Yelyzaveta Kotliar) e la lucky loser Federica Di Sarra (6-2, 6-4 dalla giapponese Hikaru Sato, testa di serie numero 3).

Sconfitta anche per la testa di serie numero 1, la francese Sara Cakarevic, che cede 6-2, 4-6, 6-4 alla finlandese Laura Hietaranta al termine di una sfida durata tre ore e 18′.

La giornata si è chiusa con la vittoria della bulgara Iva Ivanova sulla tedesca Mara Guth con un doppio 6-4.