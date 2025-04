Jasmine Paolini: ‘Vedere il bicchiere mezzo pieno è la mia chiave per vincere’ (Video)

Jasmine Paolini continua la sua brillante corsa al prestigioso Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda. L’azzurra, attualmente numero 6 del ranking WTA, ha superato con determinazione la padrona di casa Jule Niemeier (numero 121) con il punteggio di 6-1 7-5, in un incontro disputato sulla terra rossa indoor della Porsche Arena durato 1 ora e 26 minuti.

La performance dell’italiana ha mostrato due fasi distinte: un primo set dominato con autorità e una seconda frazione decisamente più impegnativa, dove ha dovuto far fronte alla reazione della tennista tedesca. Nonostante le difficoltà, soprattutto nei turni di servizio e con la seconda palla, Paolini ha mantenuto un’eccellente efficienza tecnica, chiudendo il match con un impressionante bilancio di 15 colpi vincenti a fronte di soli 7 errori non forzati.

“Oggi è stata davvero dura, lei ha giocato molto bene, il suo servizio e il suo diritto sono incredibili,” ha ammesso Paolini nell’intervista post-partita, evidenziando le qualità dell’avversaria. “Il secondo set è stato insidioso, per due volte sono andata avanti di un break ma è riuscita a contro-brekkarmi: quindi sono felice per questa vittoria.”

La tennista toscana ha svelato l’approccio mentale che le ha permesso di superare i momenti critici dell’incontro: “Continuavo a ripetermi che dovevo restare concentrata, lei stava giocando e soprattutto servendo molto bene. Cercavo di mettere in campo più prime possibili perché appena servivo la seconda lei provava a ‘uccidermi’. È stata davvero dura.”

Quando le è stato fatto notare il suo atteggiamento costantemente positivo in campo, caratteristica che la distingue nel circuito e che sta contribuendo alla sua ascesa, Paolini ha rivelato: “Non lo so se così. Di sicuro sono una che cerca di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Anche nei momenti complicati, quando la mia avversaria gioca bene, provo sempre a fare del mio meglio e a divertirmi. Penso che questa sia la chiave. Quando in campo mi lamento o sono triste non riesco a giocare al meglio.”





Marco Rossi