Paolini domina Lys a Stoccarda: vittoria lampo per l’azzurra all’esordio

Jasmine Paolini ha superato brillantemente il primo turno del WTA 500 di Stoccarda, sconfiggendo la tedesca Eva Lys con un perentorio 6-2, 6-1 in appena un’ora e 5 minuti di gioco.

L’azzurra ha mostrato una prestazione solida e convincente, concedendo pochissimo alla sua avversaria. Il servizio ha funzionato alla perfezione per la toscana, che ha messo in campo il 58% di prime palle, dalle quali ha ottenuto il 72% dei punti. Al contrario, Lys ha faticato enormemente sulla prima di servizio, vincendo appena il 30% dei punti, messa costantemente in difficoltà dalle risposte profonde e precise dell’italiana.

Nel primo set, Paolini ha preso subito il controllo del gioco, ottenendo un break nel quarto game per portarsi sul 3-1. Nonostante un passaggio a vuoto che ha permesso a Lys di recuperare temporaneamente lo svantaggio nel quinto game, l’azzurra ha immediatamente ristabilito le distanze brekkando nuovamente l’avversaria e chiudendo poi il parziale per 6-2 con un magnifico dritto inside out vincente.

Il secondo set è stato ancora più dominante per la numero uno italiana, che ha concesso appena un game alla tedesca. Dopo aver iniziato con un break immediato, Paolini ha continuato a spingere, ottenendo un secondo break per il 4-0. Un piccolo passaggio a vuoto le è costato il quinto game, ma la risposta è stata immediata con un altro break che ha portato poi al definitivo 6-1, chiuso con un servizio vincente.

Il match si è chiuso con un ultimo game perfetto da parte dell’azzurra, che ha dominato in lungo e in largo, mettendo in mostra tutto il suo repertorio tecnico: palle corte, rovesci lungolinea e servizi vincenti che hanno mandato in confusione la tedesca.

Nel prossimo turno, previsto per giovedì, Paolini affronterà un’altra tennista tedesca, Jule Niemeier, con l’obiettivo di proseguire il suo cammino nel prestigioso torneo sulla terra rossa indoor.

WTA Stuttgart Eva Lys Eva Lys 0 2 1 0 Jasmine Paolini [5] • Jasmine Paolini [5] 0 6 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi