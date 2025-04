Camilla Rosatello sorprende a Rouen: Parks eliminata in due set

Camilla Rosatello ha firmato una delle vittorie più significative della sua carriera nel primo turno del WTA 250 di Rouen, torneo recentemente promosso alla categoria superiore che si sta disputando sulla terra rossa del “Kindarena Sports Complex” nel capoluogo della Normandia.

La 29enne di Saluzzo, numero 288 del ranking WTA e proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto con autorità la statunitense Alycia Parks, numero 53 del mondo e sesta testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un match che l’ha vista dominare dall’inizio alla fine. Si trattava del primo confronto diretto tra le due giocatrici.

Nel primo set, l’azzurra ha preso immediatamente il controllo della partita, piazzando i break decisivi nel terzo e nel quinto game. Sul 4-1 a suo favore, Rosatello ha mostrato grande solidità mentale annullando ben quattro palle break prima di chiudere la frazione per 6-2.

Il secondo set ha seguito un copione simile, con la piemontese che ha ottenuto il break in apertura. Nonostante la reazione della Parks, che ha creato difficoltà nel secondo e nel sesto game procurandosi due palle break (entrambe annullate dall’italiana), Rosatello ha mantenuto la calma e ha chiuso l’incontro con un altro break nel nono gioco, conquistando il parziale per 6-3.

Per la tennista italiana si tratta della settima partecipazione a un tabellone principale del circuito maggiore, dopo Rabat 2024 (sconfitta al secondo turno), Monastir (fuori all’esordio), Palermo (eliminata al secondo turno) e Roma (out al primo turno) nel 2023, oltre a Roma e Strasburgo nel 2018 (battuta in entrambi i casi all’esordio).

Al secondo turno, Camilla Rosatello affronterà la rumena Elena-Gabriela Ruse, attualmente numero 90 del ranking mondiale. La 27enne di Bucarest rappresenterà un nuovo test impegnativo per la piemontese, che però arriva a questo appuntamento con la fiducia di aver sconfitto una giocatrice di livello superiore.

WTA Rouen Camilla Rosatello Camilla Rosatello 0 6 6 0 Alycia Parks [6] Alycia Parks [6] 0 2 3 0 Vincitore: Rosatello Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Camilla Rosatello 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Camilla Rosatello 15-0 30-0 5-2 → 6-2 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Camilla Rosatello 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico