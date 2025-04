ATP 500 Monaco di Baviera: Darderi supera O’Connell in due tie-break e continua la striscia vincente

Luciano Darderi continua la sua striscia positiva e conquista la sesta vittoria consecutiva superando l’australiano Christopher O’Connell con un duplice 7-6(3), 7-6(3) nel primo turno dell‘ATP 500 di Monaco di Baviera. L’italo-argentino avanza così agli ottavi di finale dove sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic per un posto nei quarti.

O’Connell, ripescato all’ultimo come lucky loser al posto dell’infortunato Jiri Lehecka, si è dimostrato un avversario ostico nonostante il divario in classifica (n.87 contro il n.47 di Darderi).

L’inizio del match è stato difficile per Darderi, con l’australiano che si è rivelato più incisivo in diverse occasioni. Nel quarto game, O’Connell ha avuto due palle break, brillantemente salvate dall’azzurro grazie a una buona prima e un pregevole rovescio lungolinea. Anche nel sesto gioco l’australiano ha avuto un’opportunità per allungare, ma senza successo.

I turni di servizio di O’Connell si sono rivelati particolarmente complicati da intaccare per Darderi, portando inevitabilmente al tie-break. Qui, dopo un iniziale vantaggio dell’australiano, l’italo-argentino ha reagito da campione: quattro punti consecutivi e, sul 6-3, un’efficace discesa a rete gli hanno permesso di conquistare il primo set.

Nel secondo parziale Darderi ha mostrato maggiore incisività, prendendo più spesso l’iniziativa, anche se questo non si è tradotto immediatamente in break. Sul punteggio di 1-1 non è riuscito a capitalizzare una situazione di 0-30, mentre sul 3-3 O’Connell è uscito vincitore da un game particolarmente combattuto.

Sul 4-4 è arrivata la prima vera opportunità per Darderi, che però non ha sfruttato due palle break consecutive: la prima sfumata dopo un breve duello a rete. Dopo un altro 0-30 non convertito, si è arrivati nuovamente al tie-break, che ha seguito un andamento molto simile al primo. Con un altro 7-3, Darderi ha chiuso l’incontro conquistando il secondo turno.

ATP Munich Christopher O'Connell Christopher O'Connell 6 6 Luciano Darderi Luciano Darderi 7 7 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 4-3 → 4-4 C. O'Connell 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. O'Connell 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 C. O'Connell 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

Statistica O’Connell 🇦🇺 Darderi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 299 319 Ace 8 12 Doppi falli 1 2 Prima di servizio 55/87 (63%) 55/82 (67%) Punti vinti sulla prima 40/55 (73%) 42/55 (76%) Punti vinti sulla seconda 19/32 (59%) 19/27 (70%) Palle break salvate 2/2 (100%) 3/3 (100%) Giochi di servizio giocati 12 12 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 53 68 Punti vinti sulla prima di servizio 13/55 (24%) 15/55 (27%) Punti vinti sulla seconda di servizio 8/27 (30%) 13/32 (41%) Palle break convertite 0/3 (0%) 0/2 (0%) Giochi di risposta giocati 12 12 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 12/17 (71%) 9/14 (64%) Vincenti 28 43 Errori non forzati 24 24 Punti vinti al servizio 59/87 (68%) 61/82 (74%) Punti vinti in risposta 21/82 (26%) 28/87 (32%) Totale punti vinti 80/169 (47%) 89/169 (53%)





Marco Rossi