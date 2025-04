Pre-qualificazioni Internazionali BNL d’Italia 2025: al via la caccia alle wild card. Tutto sul torneo

Dal 29 aprile al 2 maggio, il Foro Italico ospiterà il torneo di pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2025, offrendo ai tennisti italiani una preziosa opportunità di accedere al prestigioso Masters 1000 di Roma.

La manifestazione con Paolo Lorenzi che è il Direttore del Torneo e con Daniele Morossi come Giudice Arbitro, vedrà 32 partecipanti nei tabelloni di singolare (sia maschile che femminile) e 16 coppie nei tabelloni di doppio, tutti in lotta per aggiudicarsi le ambite wild card per il torneo principale.

Formula e ammissioni

I tabelloni saranno composti principalmente da giocatori provenienti dai tornei regionali (22 per i singolari e 12 coppie per i doppi), con l’aggiunta di alcuni inviti diretti da parte del settore tecnico della FITP (10 per i singolari e 4 coppie per i doppi).

Tutti gli incontri di singolare si disputeranno al meglio dei tre set con tie-break a 7 punti, mentre per il doppio verrà applicato il no-advantage e il match tie-break a 10 punti in luogo del terzo set.

Il sorteggio dei tabelloni è fissato per lunedì 28 aprile alle ore 16:00 per il singolare e alle 16:30 per il doppio. La superficie di gioco sarà la terra battuta, con l’utilizzo di palle Dunlop ATP per il torneo maschile e Dunlop Fort Clay Court per quello femminile.

Singolare maschile: € 39.930 così suddivisi: PIAZZAMENTO PRIZE MONEY N° WILD CARD VINCITORE PREMIO ATP* 1 WILD CARD IN QUALIFICAZIONE** FINALISTA € 4.476 0 SEMIFINALISTI € 3.525 0 PERDENTI AI QUARTI € 2.375 0 PERDENTI AGLI OTTAVI € 1.195 0 PERDENTI AL PRIMO TURNO € 584 0

(*): Il prize money di coloro che ottengono una wild card è esattamente quello previsto dall’ATP per il primo turno del tabellone nel quale è stata ottenuta la WC e verrà erogato dal torneo ATP. Non è pertanto previsto un montepremi FITP per tali piazzamenti.

(**): Il numero delle wild card definitivo sarà comunicato nella sede di gara e nel caso di eventuali variazioni verrà aggiornato il prospetto ed il montepremi sopra indicati.

Singolare femminile: € 23.654 così suddivisi: PIAZZAMENTO PRIZE MONEY N° WILD CARD FINALISTE PREMIO WTA* 2 WILD CARD IN MAIN DRAW** SEMIFINALISTE PREMIO WTA* 2 WILD CARD IN QUALIFICAZIONE** VINCITRICI SPAREGGIO QUARTI PREMIO WTA* 2 WILD CARD IN QUALIFICAZIONE** PERDENTI SPAREGGIO QUARTI € 2.375 0 PERDENTI AGLI OTTAVI € 1.195 0 PERDENTI AL PRIMO TURNO € 584 0

(*): Il prize money di coloro che ottengono una wild card è esattamente quello previsto dalla WTA per il primo turno del tabellone nel quale è stata ottenuta la WC e verrà erogato dal torneo WTA. Non è pertanto previsto un montepremi FITP per tali piazzamenti.

(**): Il numero delle wild card definitivo sarà comunicato nella sede di gara e nel caso di eventuali variazioni verrà aggiornato il prospetto ed il montepremi sopra indicati.

Doppio maschile: € 24.072 così suddivisi: PIAZZAMENTO PRIZE MONEY (a coppia) N° WILD CARD VINCITORI PREMIO ATP* 1 WILD CARD IN MAIN DRAW** FINALISTI € 6.640 0 SEMIFINALISTI € 3.180 0 PERDENTI AI QUARTI € 1.660 0 PERDENTI AGLI OTTAVI € 554 0

(*): Il prize money di coloro che ottengono una wild card è esattamente quello previsto dall’ATP per il primo turno del tabellone nel quale è stata ottenuta la WC e verrà erogato dal torneo ATP. Non è pertanto previsto un montepremi FITP per tali piazzamenti.

(**): Il numero delle wild card definitivo sarà comunicato nella sede di gara e nel caso di eventuali variazioni verrà aggiornato il prospetto ed il montepremi sopra indicati.

Doppio femminile: € 24.072 così suddivisi: PIAZZAMENTO PRIZE MONEY (a coppia) N° WILD CARD VINCITRICI PREMIO WTA* 1 WILD CARD IN MAIN DRAW** FINALISTE € 6.640 0 SEMIFINALISTE € 3.180 0 PERDENTI AI QUARTI € 1.660 0 PERDENTI AGLI OTTAVI € 554 0

(*): Il prize money di coloro che ottengono una wild card è esattamente quello previsto dalla WTA per il primo turno del tabellone nel quale è stata ottenuta la WC e verrà erogato dal torneo WTA. Non è pertanto previsto un montepremi FITP per tali piazzamenti.

(**): Il numero delle wild card definitivo sarà comunicato nella sede di gara e nel caso di eventuali variazioni verrà aggiornato il prospetto ed il montepremi sopra indicati.

Montepremi

Il torneo prevede un montepremi complessivo di €101.728, suddivisi tra le diverse competizioni: €39.930 per il singolare maschile, €23.654 per il singolare femminile, e €24.072 ciascuno per i tornei di doppio.

Ospitalità e servizi

Ai partecipanti viene offerta l’ospitalità dal giorno precedente l’inizio delle partite fino al giorno in cui sono in gara. Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il sito ufficiale della FITP entro la scadenza indicata nella comunicazione inviata via email.

Gli accrediti potranno essere richiesti a partire dal 15 aprile, mentre i pasti (pranzo e cena) saranno disponibili presso il Foro Italico secondo modalità che verranno comunicate sul posto.





Francesco Paolo Villarico