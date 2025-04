Sorpresa a Rouen: Bronzetti cede all’esordio contro la 19enne francese Rakotomanga Rajaonah

Out la Bronzetti

Giornata da dimenticare per Lucia Bronzetti all'”Open Capfinances Rouen Métropole” (WTA 250 – montepremi 239.212 dollari), torneo promosso lo scorso anno alla categoria superiore (fino al 2023 era un WTA 125), che si sta disputando sui campi in terra rossa del “Kindarena Sports Complex” del capoluogo della Normandia, nella Francia settentrionale.

La 26enne riminese di Villa Verucchio, n.58 WTA e settima testa di serie, è uscita di scena al primo turno, sconfitta dalla francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, 19enne di Tolosa, n.291 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, mai affrontata prima dall’azzurra ed alla prima partita e vittoria in carriera in un torneo del circuito maggiore.

La giovane tennista francese si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-3 in una partita dove Bronzetti non è mai riuscita a trovare il proprio ritmo. Da segnalare che l’azzurra nel primo set ha subito il break sul 2-3, dal 40-15, e poi sul 2-5, con la transalpina che piazzava il break e conquistava la frazione per 6-2. Nel secondo parziale è stato fatale il break ceduto nel secondo gioco dall’azzurra.

Per Bronzetti, che era una delle teste di serie del torneo, si tratta di una battuta d’arresto inattesa che complica il suo percorso sulla terra rossa europea, superficie su cui tradizionalmente esprime il suo miglior tennis. La giovane Rakotomanga Rajaonah prosegue invece la sua corsa nel torneo, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni e aver ottenuto quella che è probabilmente la vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera.





Marco Rossi