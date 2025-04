Challenger 75 San Luis Potosí: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger 75 San Luis Potosi – Tabellone Principale – terra

(1) James Duckworth vs Qualifier

Maximilian Neuchrist vs Qualifier

(Alt) Alfredo Perez vs Qualifier

(Alt) Kiranpal Pannu vs (5) Rodrigo Pacheco Mendez

(3) Felipe Meligeni Alves vs Qualifier

Maxime Cressy vs Tom Paris

Mateus Alves vs Juan Carlos Aguilar

Garrett Johns vs (6) Matias Soto

(8) Patrick Zahraj vs Alvin Nicholas Tudorica

Aidan Mayo vs Qualifier

Qualifier vs Roberto Cid Subervi

Maxime Janvier vs (4) Juan Pablo Ficovich

(7) Nicolas Mejia vs (WC) Alex Hernandez

Luka Pavlovic vs Santiago Rodriguez Taverna

(WC) Rodrigo Alujas vs Neil Oberleitner

(Alt) Max Wiskandt vs (WC) (2) Adrian Mannarino

Challenger 75 San Luis Potosi – Tabellone Qualificazione – terra

🇺🇸 Felix Corwin [1] vs. Guillermo Tunas [WC] 🇪🇸

Rafael De Alba [WC] 🇲🇽 vs. Alan Fernando Rubio Fierros [9] 🇲🇽

🇺🇸 Cannon Kingsley [2] vs. Seita Watanabe 🇯🇵

Luis Antonio Avila [WC] 🇲🇽 vs. Robin Catry [8] 🇫🇷

🇺🇸 Vladyslav Orlov [3] vs. Andres Delgadillo [WC] 🇲🇽

Benjamin Thomas George 🇬🇧 vs. Dan Martin [10] 🇺🇸

🇩🇪 Elmar Ejupovic [4] vs. Miguel Tobon [ALT] 🇨🇴

Andrew Fenty [ALT] 🇺🇸 vs. Isaiah Strode [11] 🇺🇸

🇯🇵 Kosuke Ogura [5] vs. Mark Whitehouse [ALT] 🇬🇧

Jesse Flores 🇨🇷 vs. James Watt [12] [ALT] 🇬🇧

🇺🇸 Tristan McCormick [6] vs. Elijah Strode [ALT] 🇺🇸

Juan Sebastian Osorio 🇨🇴 vs. Joshua Sheehy [7] 🇺🇸

