Challenger 125 Oeiras 4: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenze di Gigante e Travaglia

Challenger 125 Oeiras 4 – Tabellone Principale – terra

(1) Francisco Comesana vs (WC) Gastao Elias

Tristan Boyer vs Qualifier

Gregoire Barrere vs Luca Van Assche

Lukas Klein vs (5) Nishesh Basavareddy

(3) Raphael Collignon vs Jerome Kym

Qualifier vs Qualifier

Carlos Taberner vs Nicolai Budkov Kjaer

Shintaro Mochizuki vs (7) Thiago Seyboth Wild

(8) Valentin Royer vs Qualifier

(WC) Pedro Araujo vs Qualifier

Mikhail Kukushkin vs (Alt) Matteo Gigante

Elmer Moller vs (4) Thiago Monteiro

(6) Dusan Lajovic vs (WC) Tiago Pereira

Ugo Blanchet vs (Alt) Jan Choinski

Qualifier vs Henrique Rocha

Alexander Blockx vs (2) Roman Safiullin

(1) Juan Manuel Cerundolovs (WC) Joao GracaMax Houkesvs (11) Jelle Sels

(Alt) (2) Alejandro Moro Canas vs (Alt) Joao Domingues

(WC) Andre Rodeia vs (12) Remy Bertola

(3) Arthur Bouquier vs (Alt) Leonid Sheyngezikht

Stefano Travaglia vs (10) Abdullah Shelbayh

(4) August Holmgren vs (Alt) Alexander Donski

(WC) Diogo Marques vs (8) Guy Den Ouden

(5) Radu Albot vs Kimmer Coppejans

Bernabe Zapata Miralles vs (9) Carlos Sanchez Jover

(6) Zsombor Piros vs (WC) Dino Molokova Ferreira

(Alt) Francisco Rocha vs (7) Denis Yevseyev

Center – ore 11:30

Francisco Rocha vs Denis Yevseyev

Alejandro Moro Canas vs Joao Domingues

Carson Branstine vs Ana Filipa Santos

Teresa Poppe vs Lian Tran

Court 1 – ore 11:30

Andre Rodeia vs Remy Bertola

Juan Manuel Cerundolo vs Joao Graca

Analu Freitas vs Lucija Ciric Bagaric

Amalia Suciu vs Jesika Maleckova

Court 2 – ore 11:30

Kristina Dmitruk vs Rutuja Bhosale

Celia Cervino Ruiz vs Alevtina Ibragimova

Noma Noha Akugue vs Luca Udvardy

Patricia Maria Tig vs Amina Anshba

Court 3 – ore 11:30

Zsombor Piros vs Dino Molokova Ferreira

Diogo Marques vs Guy Den Ouden

Arthur Bouquier vs Leonid Sheyngezikht

Bernabe Zapata Miralles vs Carlos Sanchez Jover

Court 4 – ore 11:30

August Holmgren vs Alexander Donski

Stefano Travaglia vs Abdullah Shelbayh

Max Houkes vs Jelle Sels

Radu Albot vs Kimmer Coppejans