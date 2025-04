Carlos Alcaraz: “Ho trovato il mio tennis sulla terra, ma posso fare meglio”

Carlos Alcaraz ha conquistato l’accesso alla finale del Masters 1000 di Montecarlo 2025 dopo aver battuto il connazionale Alejandro Davidovich in due set. Il numero 3 del mondo, che domenica partirà come favorito per il titolo, ha ritrovato fiducia e continuità dopo un periodo altalenante vissuto durante la tournée americana.

“Sono contento di aver raggiunto questo livello, ma credo di poter fare meglio”, ha dichiarato Alcaraz in conferenza stampa dopo la vittoria. “All’inizio della settimana, nel primo torneo su terra battuta, ti concentri sull’adattarti alle condizioni. La palla ti arriva in modo diverso, il gioco sulla terra è differente. Una volta raggiunto questo livello, devo continuare a migliorare e, se possibile, alzarlo in finale.”

Interpellato sulla possibilità di affrontare Djokovic al Roland Garros, il giovane murciano ha risposto: “È sempre fantastico affrontare Djokovic, è sempre un avversario molto complicato. Contro di lui puoi vedere a che livello sei. Potrebbe essere qualcosa di grande, ma manca ancora parecchio. Fino ad allora, possono succedere molte cose durante i tornei o nella settimana precedente, quindi vedremo.”

Alcaraz ha anche parlato della difficoltà di affrontare un amico come Davidovich: “Probabilmente puoi giocare con un po’ più di tranquillità perché lo conosci già, conosci il suo livello. Sai le cose che farà, puoi prevedere in alcune occasioni il colpo che tenterà. Questo rende un po’ più facile affrontare qualcuno che conosci piuttosto bene. D’altra parte, è complicato, perché l’amicizia che abbiamo fuori dal campo è molto buona. Avere una battaglia con un amico per un posto in finale di un Masters 1000 può essere complicato. Sono felice di essere riuscito a mettere da parte quell’amicizia, essere un po’ egoista e pensare a me stesso.”

Lo spagnolo ha anche confessato di aver sentito la pressione nelle settimane precedenti: “Da quando Jannik (Sinner) non può giocare tornei, molte persone mi hanno fatto domande al riguardo e parlano del tema, del momento così importante che ho per raggiungere nuovamente il numero uno o per vincere tornei. Probabilmente, in un certo modo, ho pensato troppo a questo invece di giocare un buon tennis e divertirmi in campo e durante le partite.”

“Dopo Miami, mi sono reso conto del percorso che devo seguire, delle cose che devo fare. Non devo pensare ai risultati né a nient’altro, devo semplicemente divertirmi. Questa è la cosa più importante per me, e non fare caso alle aspettative o a ciò che la gente dice di te. È quello che sto cercando di fare, e credo che mi stia andando bene finora. Quello di oggi è stato il miglior match che ho giocato finora in questo torneo. Non gli ho permesso di entrare, dominare e rimontare. Ho mostrato il mio buon tennis durante tutto l’incontro.”





