Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo delle Semifinali. Lorenzo Musetti alla caccia di una storica finale in quel del Principato (sondaggio Live Tennis)

Masters 1000 Monte Carlo - SemiFInale - chi vincerà? Musetti (2-0)

Musetti (2-1)

De Minaur (2-0)

De Minaur (2-1)

Court Rainier III – ore 11:00

Romain Arneodo / Manuel Guinard vs Harri Heliovaara / Henry Patten

Alejandro Davidovich Fokina vs Carlos Alcaraz (Non prima 13:00)

Lorenzo Musetti vs Alex de Minaur (Non prima 14:30)

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Julian Cash / Lloyd Glasspool