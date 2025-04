Monte-Carlo: De Minaur infligge a Dimitrov la prima sconfitta per 6-0 6-0 della sua carriera (Video)

Alex de Minaur ha raggiunto le semifinali del Masters 1000 di Monte-Carlo 2025 dopo un incontro sorprendentemente unilaterale contro Grigor Dimitrov. In soli 45 minuti di gioco, l’australiano si è imposto con il punteggio di 6-0, 6-0, dominando un Dimitrov apparso in evidente difficoltà, probabilmente a causa di qualche problema fisico non dichiarato.

Il risultato ha un valore storico significativo: è la prima volta dal 1990 che un giocatore riesce a vincere con questo punteggio nei quarti di finale in un Masters 1000. Ancora più rilevante è il fatto che Dimitrov, nel corso della sua lunga carriera, non aveva mai subito una sconfitta così netta.

La prestazione di De Minaur è stata impeccabile, mentre il tennista bulgaro è apparso incapace di opporre una resistenza significativa, facendo supporre la presenza di problemi fisici, sebbene non ci siano state comunicazioni ufficiali in merito. L’incontro si è trasformato rapidamente in un monologo dell’australiano, che non ha lasciato alcuna opportunità all’avversario di entrare in partita.

Con questa vittoria storica, De Minaur avanza in semifinale dove affronterà uno tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, cercando di proseguire il suo cammino nel torneo monegasco.

ATP Monte-Carlo Grigor Dimitrov [15] Grigor Dimitrov [15] 0 0 Alex de Minaur [8] Alex de Minaur [8] 6 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi