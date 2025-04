Alcaraz col brivido, rimonta Fils (era sotto 3-1 nel terzo set) e vola in semifinale contro Davidovich Fokina (Video)

Il pubblico del Masters 1000 di Monte Carlo si aspettava una grande battaglia tra Alcaraz e Fils, con tante emozioni e capovolgimenti di fronte, e così è stato. Alla fine il successo è andato allo spagnolo, 4-6 7-5 6-3 lo score conclusivo, bravo a reggere l’impatto e aggressività del francese alzando il livello nel finale del secondo set e poi nel terzo, quando era scivolato sotto 3-1 vittima di ottimi colpi di Arthur ma anche di quegli improvvisi cali nel proprio tennis che gli costano tanti errori ed incertezze. Una partita lottata, fisica, dove è davvero successo di tutto, ma che conferma quanto Carlos sia campione vero, capace anche di soffrire e oggi anche reagire a situazioni complicatissime. In alcune fasi, molto importanti, Fils non è stato di granito, ha sbagliato dei colpi per troppo impeto misto a poca lucidità tattica che alla fine ha pagato a caro prezzo. È un tennista tosto, solido, ma poco duttile e forse una maggiore flessibilità di schemi e qualche punto in più al servizio oggi l’avrebbero aiutato a completare un’impresa che ha solo sfiorato. Una bella partita sul piano della lotta e dello spettacolo, ma condita da moltissimi errori: 41 per Alcaraz e 53 per Fils, più del doppio dei vincenti di ciascuno dei due giocatori. Il primo 1000 su terra battuta avrà sicuramente uno spagnolo in finale: Carlos infatti si batterà domani contro Alejandro Davidovich Fokina.

Fils è partito davvero forte, con due break si è portato avanti 3-0. Arriva la reazione di Alcaraz, strappa un contro break ed entra fisicamente in partita. Sul 4-3 Fils ha un momento no, sospinto anche dalla risposta ottima dello spagnolo che si prende il contro break a zero e impatta lo score sul 4 pari. Quando la partita sembrava rimessa in equilibrio con Carlos più pimpante, ecco un nuovo vuoto dell’ex n.1 e Fils è bravo a spingere e rimettere la testa avanti, nuovo break e 5-4, sfruttando anche un doppio fallo di un Alcaraz molto altalenante. Le emozioni sono tutt’altro che finite: Fils serve per chiudere ma Carlos ci prova, rischia e mette pressione, portandosi 15-40. Il francese in qualche modo regge e chiude il set per 6-4.

Alcaraz è incerto, alterna ottime giocate ad errori gravi sotto la spinta potente e continua del francese. Annulla due palle break molto delicate in apertura, poi altre due nel quinto game, in una fase che vede Fils molto attivo e pressante. Il finale del set è un film nel film: sul 5 pari Alcaraz serve ma sbaglia e crolla 0-40. Con le spalle al muro lo spagnolo si riaccende annulla tre le chance al rivale (che sarebbe andato a servire per il match) e con una striscia clamorosa, con molti vincenti, salva il game e poi va a prendersi un break decisivo che chiude il set a suo favore per 7-5. 10 minuti da Alcaraz doc, quello che vince gli Slam.

La partita sembrava ormai girata dalla parte del campione di Wimbledon, Parigi e New York, ma invece all’improvviso è Fils a trovare un nuovo break nel terzo game, poi consolidato sul 3-1. Come nel finale del secondo set, Alcaraz reagisce e di nuovo strappa un gran contro break con un paio di giocate magistrali, mentre Fils subisce un altro break sul 4-3 che decide la partita. Spacca la racchetta Arthur, frustrato per la tante occasioni sprecate. In effetti ha sbagliato troppo, anche qualche scelta, ma è indubbio che la reazione di Alcaraz, nei due momenti in cui si è ritrovato sotto, è stata importante, da grande campione. Restano comunque tanti gli alti e bassi, i momenti di cali di tensione e incertezze, nei quali va sotto. Oggi è andata bene, con la sua grande classe ha portato a casa una bella e importante vittoria, ma Carlos è ancora lontano dalla sua miglior condizione.

Marco Mazzoni

Arthur Fils vs Carlos Alcaraz



ATP Monte-Carlo Arthur Fils [12] Arthur Fils [12] 6 5 3 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 4 7 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Fils 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 3-2 A. Fils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 C. Alcaraz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Fils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Fils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-4 → 5-4 A. Fils 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Fils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 3-1 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0