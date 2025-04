Polemiche a Monte-Carlo: il colpo di Shelton mette ko Vavassori per Barcellona (Video)

Un incontro di doppio al Masters 1000 di Monte-Carlo 2025 ha lasciato strascichi ben oltre il risultato sportivo, culminando in uno scontro verbale tra Ben Shelton e Andrea Vavassori con conseguenze sorprendenti e preoccupanti.

Durante tutta la partita, il tennista italiano ha ripetutamente protestato per i colpi diretti al corpo che l’americano gli stava indirizzando, lamentando non solo la pericolosità di questi “colpi” ma anche l’atteggiamento provocatorio di Shelton.

Al termine dell’incontro, Vavassori non ha esitato a manifestare il proprio disappunto al collega americano, ricevendo una risposta che ha ulteriormente acceso la tensione. “Sei troppo sensibile, questo è tennis, non baseball”, avrebbe risposto Shelton con tono sprezzante, minimizzando le preoccupazioni dell’italiano.

🔥 Al finalizar el partido, 🇮🇹 Vavassori acusó a 🇺🇸 Shelton de tener una mala actitud y de tirar varias pelotas al cuerpo. ¿Qué opinás del comportamiento de Shelton? 👀 Te leemos. 👇#MonteCarlo pic.twitter.com/eGNvs1QT70 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 11, 2025

La situazione ha preso una piega ancora più seria quando, il giorno dopo questa discussione, Vavassori ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Barcellona a causa di una lesione a una costola, apparentemente provocata proprio da uno dei colpi diretti che Shelton gli aveva inflitto durante la partita.

Questo episodio riapre il dibattito sull’etica nel tennis e sui limiti dell’aggressività in campo, specialmente nel gioco del doppio dove la vicinanza alla rete rende i colpi diretti al corpo particolarmente pericolosi.

Nel frattempo, per Vavassori questo infortunio rappresenta un duro colpo in un momento della stagione particolarmente importante.





